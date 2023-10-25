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СМИ: готовя операцию, ХАМАС намеренно не использовал смартфоны и компьютеры
СМИ: готовя операцию, ХАМАС намеренно не использовал смартфоны и компьютеры - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: готовя операцию, ХАМАС намеренно не использовал смартфоны и компьютеры
Члены движения ХАМАС, в течение двух лет готовившие операцию против Израиля, отказались от использования смартфонов и компьютеров и перешли на стационарные... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:39
2023-10-25T01:39
2023-10-25T01:39
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Члены движения ХАМАС, в течение двух лет готовившие операцию против Израиля, отказались от использования смартфонов и компьютеров и перешли на стационарные телефоны, используя туннели под сектором Газа для прокладки телефонных линий, сообщает CNN со ссылкой на источники. Как сообщили источники телеканала, это позволило им скрыть подготовку операции от израильской разведки. "В течение двух лет планирования (операции) небольшая ячейка (бойцов ХАМАС), действовавшая в туннелях, использовала проводные телефонные линии для связи и планирования операции, но оставалась незамеченной (израильской разведкой) до тех пор, пока не пришло время активизировать и призвать сотни бойцов ХАМАСА начать атаку 7 октября", - говорится в сообщении телеканала. Источники сообщили, что ответственные в секторе Газа за подготовку операции против Израиля намеренно избегали использования компьютеров или мобильных телефонов в течение двухлетнего периода. Как отмечает CNN, туннели образуют "обширный лабиринт", который используется для хранения ракет и боеприпасов, они также обеспечивают боевикам возможность передвигаться незамеченными.
https://ria.ru/20231025/khersh-1905057817.html
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РИА Новости
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: готовя операцию, ХАМАС намеренно не использовал смартфоны и компьютеры
CNN: ХАМАС два года не использовал смартфоны и компьютеры, готовясь к операции
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Члены движения ХАМАС, в течение двух лет готовившие операцию против Израиля, отказались от использования смартфонов и компьютеров и перешли на стационарные телефоны, используя туннели под сектором Газа для прокладки телефонных линий, сообщает CNN
со ссылкой на источники.
Как сообщили источники телеканала, это позволило им скрыть подготовку операции от израильской разведки.
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"В течение двух лет планирования (операции) небольшая ячейка (бойцов ХАМАС), действовавшая в туннелях, использовала проводные телефонные линии для связи и планирования операции, но оставалась незамеченной (израильской разведкой) до тех пор, пока не пришло время активизировать и призвать сотни бойцов ХАМАСА начать атаку 7 октября", - говорится в сообщении телеканала.
Источники сообщили, что ответственные в секторе Газа за подготовку операции против Израиля намеренно избегали использования компьютеров или мобильных телефонов в течение двухлетнего периода.
Как отмечает CNN, туннели образуют "обширный лабиринт", который используется для хранения ракет и боеприпасов, они также обеспечивают боевикам возможность передвигаться незамеченными.
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