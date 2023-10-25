Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 25.10.2023 (обновлено: 07:37 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kemerovo-1905070283.html
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий - РИА Новости, 25.10.2023
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий
Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:36
2023-10-25T07:37
кемерово
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732971314_110:0:1171:597_1920x0_80_0_0_db97639db21e8d2454d6d35befae59dc.jpg
КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Задерживаются три рейса из-за плохих погодных условий. С 8 до 9 часов аэродром был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Был снег, наледь, дождь и все это вместе. Они (самолеты - ред.) уже прибыли, уже обслуживаются, в скором времени будут отправлены", – сообщила собеседница агентства. Как следует из данных онлайн-табло, задерживаются вылеты на Санкт-Петербург, Москву и Казань.
https://radiosputnik.ria.ru/20231006/pogoda-1900925054.html
кемерово
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732971314_242:0:1038:597_1920x0_80_0_0_0540e8404418c387781ebd7286f99cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемерово, санкт-петербург, москва
Кемерово, Санкт-Петербург, Москва
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий

Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за плохих погодных условий

© Limak MarashНовый терминал аэропорта Кемерово
Новый терминал аэропорта Кемерово
© Limak Marash
Новый терминал аэропорта Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Задерживаются три рейса из-за плохих погодных условий. С 8 до 9 часов аэродром был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Был снег, наледь, дождь и все это вместе. Они (самолеты - ред.) уже прибыли, уже обслуживаются, в скором времени будут отправлены", – сообщила собеседница агентства.
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
6 октября, 13:11
Как следует из данных онлайн-табло, задерживаются вылеты на Санкт-Петербург, Москву и Казань.
 
КемеровоСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала