https://ria.ru/20231025/kemerovo-1905070283.html

Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий

Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий - РИА Новости, 25.10.2023

Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий

Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:36

2023-10-25T07:36

2023-10-25T07:37

кемерово

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москва

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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Задерживаются три рейса из-за плохих погодных условий. С 8 до 9 часов аэродром был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Был снег, наледь, дождь и все это вместе. Они (самолеты - ред.) уже прибыли, уже обслуживаются, в скором времени будут отправлены", – сообщила собеседница агентства. Как следует из данных онлайн-табло, задерживаются вылеты на Санкт-Петербург, Москву и Казань.

https://radiosputnik.ria.ru/20231006/pogoda-1900925054.html

кемерово

санкт-петербург

москва

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кемерово, санкт-петербург, москва