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Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий - РИА Новости, 25.10.2023
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий
Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:36
2023-10-25T07:36
2023-10-25T07:37
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Задерживаются три рейса из-за плохих погодных условий. С 8 до 9 часов аэродром был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Был снег, наледь, дождь и все это вместе. Они (самолеты - ред.) уже прибыли, уже обслуживаются, в скором времени будут отправлены", – сообщила собеседница агентства. Как следует из данных онлайн-табло, задерживаются вылеты на Санкт-Петербург, Москву и Казань.
https://radiosputnik.ria.ru/20231006/pogoda-1900925054.html
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кемерово, санкт-петербург, москва
Кемерово, Санкт-Петербург, Москва
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за метеоусловий
Аэропорт в Кемерово закрыли на час из-за плохих погодных условий
КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Погодные условия стали причиной для закрытия на час аэропорта в Кемерово, на данный момент задержаны три рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Задерживаются три рейса из-за плохих погодных условий. С 8 до 9 часов аэродром был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. Был снег, наледь, дождь и все это вместе. Они (самолеты - ред.) уже прибыли, уже обслуживаются, в скором времени будут отправлены", – сообщила собеседница агентства.
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Как следует из данных онлайн-табло, задерживаются вылеты на Санкт-Петербург
, Москву
и Казань
.