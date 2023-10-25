https://ria.ru/20231025/kasparov-1905137302.html
На шахматиста Каспарова* составили новый иноагентский протокол
На шахматиста Каспарова* составили новый иноагентский протокол - РИА Новости, 25.10.2023
На шахматиста Каспарова* составили новый иноагентский протокол
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом) из-за... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:22
2023-10-25T13:22
2023-10-25T13:22
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступил протокол на Каспарова Г.К.* по ст. 19.34 ч. 2. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. Ранее Хамовнический суд зарегистрировал протокол в отношении Каспарова* по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за распространение в интернете материалов без указания статуса иноагента. Заседание назначено на 8 ноября. По обеим статьям Каспарову* грозит штраф в 30-50 тысяч рублей. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, гарри каспаров, москва
Россия, Гарри Каспаров, Москва
На шахматиста Каспарова* составили новый иноагентский протокол
На Каспарова составили протокол из-за непредоставления отчетности иноагентом
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступил протокол на Каспарова Г.К.* по ст. 19.34 ч. 2. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства.
Ранее Хамовнический суд зарегистрировал протокол в отношении Каспарова* по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за распространение в интернете материалов без указания статуса иноагента. Заседание назначено на 8 ноября.
По обеим статьям Каспарову* грозит штраф в 30-50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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