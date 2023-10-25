https://ria.ru/20231025/kanaly-1905242810.html

Ереван обвинил вещающие в Армении российские ТВ-каналы в нарушениях

Ереван обвинил вещающие в Армении российские ТВ-каналы в нарушениях - РИА Новости, 25.10.2023

Ереван обвинил вещающие в Армении российские ТВ-каналы в нарушениях

Министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян в среду обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:33

2023-10-25T19:33

2023-10-25T19:33

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян в среду обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. Во вторник МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". "Вы знаете, что нарушения регистрирует комиссия по телевидению и радио. Мы направили запрос и выявили определенные нарушения, которые зафиксированы в последнее время, в том числе во время эфира 23 октября... На данный момент не могу сказать, какие шаги будут предприняты, но обсуждения ведутся. МИД передал послу РФ ноту", - сказал министр во время правительственного часа в парламенте. Хачатрян добавил, что в случае необходимости армянская сторона проведет консультации с российскими коллегами в соответствии с межправительственным соглашением, регулирующим порядок вещания российских телеканалов. Ранее депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян завила, что в Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.

https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html

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в мире, армения, ереван, россия