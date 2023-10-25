https://ria.ru/20231025/kambodzha-1905088799.html

В Камбодже запретили использование смартфонов в школах

В Камбодже запретили использование смартфонов в школах - РИА Новости, 25.10.2023

В Камбодже запретили использование смартфонов в школах

Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи объявило о запрете использования мобильных телефонов и электронных устройств во время школьных занятий в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:12

2023-10-25T10:12

2023-10-25T12:03

камбоджа

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи объявило о запрете использования мобильных телефонов и электронных устройств во время школьных занятий в классах, за исключением случаев, когда они используются для преподавательской деятельности, сообщает камбоджийская газета Khmer Times. Пресс-секретарь министерства Хуон Вичека заявила, что запрет был введен после того, как министерство "обнаружило", что учащиеся используют мобильные телефоны и другие электронные устройства для игр и социальных сетей во время уроков. По ее словам, новое постановление должно "укрепить дисциплину" и "повысить эффективность использования электронных устройств в государственных школах и других учебных заведениях по всей стране". "Министерство образования, молодежи и спорта не запрещает держать при себе мобильные телефоны или электронные устройства в классах. Но запрет будет действовать тогда, когда ученики учатся, а учителя преподают, поскольку устройства мешают другим ученикам, пытающимся учиться", - пояснила Вичека. Она добавила, что в рамках предстоящих школьных экзаменов, которые пройдут 6 и 7 ноября, министерство запрещает учащимся приносить в экзаменационные аудитории мобильные телефоны и электронные устройства.

https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html

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