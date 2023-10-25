https://ria.ru/20231025/kalinigrad-1905146117.html

В России ответили на протест Литвы из-за установки памятника Муравьеву

В России ответили на протест Литвы из-за установки памятника Муравьеву - РИА Новости, 25.10.2023

В России ответили на протест Литвы из-за установки памятника Муравьеву

Установка памятника графу Муравьеву в Калининграде не имеет отношения к Литве, это лишь акт восстановления исторической справедливости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:52

2023-10-25T13:52

2023-10-25T14:07

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КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Установка памятника графу Муравьеву в Калининграде не имеет отношения к Литве, это лишь акт восстановления исторической справедливости, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Памятник Михаилу Муравьеву-Виленскому открыли в Калининграде 18 октября. Скульптура установлена рядом с БФУ имени Иммануила Канта. Это точная копия несохранившегося памятника, установленного в Вильно (Вильнюс) в 1898 году. В литовском парламенте возмутились появлением монумента. Накануне появилась информация, что Литва готовится передать России ноту протеста в связи с установкой памятника в Калининграде. "В отличие от прибалтийских стран в России в целом и, в частности, в Калининградской области не воюют с памятниками. Мы их воздвигаем. Хочу напомнить, что никакого отношения к Литве установка памятника выдающемуся российскому государственному и военному деятелю Михаилу Николаевичу Муравьеву-Виленскому не имеет. Факт установки памятника есть лишь акт восстановления исторической справедливости", - сказал Лысков. Он отметил, весьма вероятно, что подобными действиями литовская сторона хочет завуалировать для своих кураторов из-за океана глубокий системный кризис в прибалтийской республике. Михаил Николаевич Муравьев-Виленский (1796-1866) – государственный, военный и общественный деятель. Прославился подавлением Польского восстания в 1863-1864 годах в Северо-Западном крае. Благодаря ряду глубоких и системных преобразований положил конец польско-католическому доминированию в общественной, социально-экономической и культурно-образовательной сфере над белорусским православным населением края.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905101117.html

https://ria.ru/20231025/pamyatnik-1905139550.html

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в мире, литва, россия, калининград, иммануил кант, балтийский федеральный университет