Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики
Сына Кадырова Адама наградят высшей госнаградой Карачаево-Черкесской Республики
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградят высшей наградой Карачаево-Черкесии — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", сообщил руководитель региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.
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"Убежден, что добрые взаимоотношения Карачаево-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом", — отметил глава КЧР.
По его словам, сына главы Чечни наградят за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также за укрепление традиционных мусульманских ценностей.
Накануне Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду в Татарстане, а в начале октября присвоили звание героя Чечни.
В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.
Журавеля задержали в Волгограде в мае за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию киевских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.