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Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики - РИА Новости, 25.10.2023
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12:12 25.10.2023 (обновлено: 15:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kadyrov-1905118753.html
Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики
Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики - РИА Новости, 25.10.2023
Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики
Пятнадцатилетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградят высшей наградой Карачаево-Черкесии — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:12
2023-10-25T15:40
общество
россия
волгоград
рамзан кадыров
рашид темрезов
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ПЯТИГОРСК, 25 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградят высшей наградой Карачаево-Черкесии — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", сообщил руководитель региона Рашид Темрезов в Telegram-канале. "Убежден, что добрые взаимоотношения Карачаево-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом", — отметил глава КЧР. По его словам, сына главы Чечни наградят за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также за укрепление традиционных мусульманских ценностей.Накануне Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду в Татарстане, а в начале октября присвоили звание героя Чечни. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.Журавеля задержали в Волгограде в мае за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию киевских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
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общество, россия, волгоград, рамзан кадыров, рашид темрезов
Общество, Россия, Волгоград, Рамзан Кадыров, Рашид Темрезов
Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики

Сына Кадырова Адама наградят высшей госнаградой Карачаево-Черкесской Республики

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградят высшей наградой Карачаево-Черкесии — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", сообщил руководитель региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.
«
"Убежден, что добрые взаимоотношения Карачаево-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом", — отметил глава КЧР.
По его словам, сына главы Чечни наградят за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также за укрепление традиционных мусульманских ценностей.
Накануне Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду в Татарстане, а в начале октября присвоили звание героя Чечни.
В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.
Журавеля задержали в Волгограде в мае за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию киевских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом
25 октября, 00:48
 
ОбществоРоссияВолгоградРамзан КадыровРашид Темрезов
 
 
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