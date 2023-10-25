https://ria.ru/20231025/kabel-1905199691.html

Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили

Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили - РИА Новости, 25.10.2023

Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили

Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией, о повреждении которого сообщалось одновременно с повреждением газопровода Balticconnector,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:04

2023-10-25T17:04

2023-10-25T17:06

эстония

финский залив

в мире

финляндия

balticconnector

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией, о повреждении которого сообщалось одновременно с повреждением газопровода Balticconnector, устранена, сообщает телекоммуникационный оператор Elisa. "Неисправность подводного кабеля, используемого компанией Elisa в Финском заливе, устранена, работоспособность восстановлена. На сроки ремонта повлияли погодные условия", - говорится в сообщении. Неисправность не повлияла на услуги, так как кабель был резервным, сообщал ранее оператор. "Финские и эстонские власти продолжают расследование инцидента", - уточняется в сообщении. О повреждении кабеля стало известно после сообщений о повреждении газопровода Balticconnector 8 октября. При этом кабель получил повреждение в эстонской экономической зоне, а газопровод в финской.

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html

эстония

финский залив

финляндия

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эстония, финский залив, в мире, финляндия, balticconnector