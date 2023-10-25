https://ria.ru/20231025/kabel-1905199691.html
Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили
Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили - РИА Новости, 25.10.2023
Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили
Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией, о повреждении которого сообщалось одновременно с повреждением газопровода Balticconnector,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:04
2023-10-25T17:04
2023-10-25T17:06
эстония
финский залив
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финляндия
balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией, о повреждении которого сообщалось одновременно с повреждением газопровода Balticconnector, устранена, сообщает телекоммуникационный оператор Elisa. "Неисправность подводного кабеля, используемого компанией Elisa в Финском заливе, устранена, работоспособность восстановлена. На сроки ремонта повлияли погодные условия", - говорится в сообщении. Неисправность не повлияла на услуги, так как кабель был резервным, сообщал ранее оператор. "Финские и эстонские власти продолжают расследование инцидента", - уточняется в сообщении. О повреждении кабеля стало известно после сообщений о повреждении газопровода Balticconnector 8 октября. При этом кабель получил повреждение в эстонской экономической зоне, а газопровод в финской.
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html
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эстония, финский залив, в мире, финляндия, balticconnector
Эстония, Финский залив, В мире, Финляндия, Balticconnector
Неисправность подводного кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили
Оператор Elisa: неисправность кабеля связи между Финляндией и Эстонией устранили