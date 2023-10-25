https://ria.ru/20231025/izrail-1905197258.html

МИД Сирии обвинил Израиль в жажде арабской крови

МИД Сирии обвинил Израиль в жажде арабской крови - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Сирии обвинил Израиль в жажде арабской крови

Жажда Израилем еще большей палестинской и сирийской крови пока не утолена, заявило министерство иностранных дел Сирии, комментируя последние израильские удары... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:53

2023-10-25T16:53

2023-10-25T17:05

в мире

сирия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903906494_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a73455a267c68c7a042e653e273f711d.jpg

КАИР, 25 окт - РИА Новости. Жажда Израилем еще большей палестинской и сирийской крови пока не утолена, заявило министерство иностранных дел Сирии, комментируя последние израильские удары по САР и сектору Газа.Ранее в среду минобороны Сирии заявило, что восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии. В этот же день Израиль атаковал взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо в Сирии, нанесен материальный ущерб, жертв нет."Стало ясно, что жажда Израилем еще большей палестинской и сирийской крови еще не утолена, несмотря на убийство тысяч палестинцев и невинных семей, включая не менее 2 тысяч детей", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало сирийское госагентство SANA. Как отмечается в заявлении, новые израильские удары по территории Сирии "показывают, что тот, кто стремится расширить масштабы этой войны, продолжающейся против невинных мирных жителей, это израильский фашизм".МИД Сирии подчеркнул, что у Израиля "нет какой-либо другой цели, кроме навязывания идеи "Великого Израиля" и ликвидации каких-либо международных усилий, направленных на то, чтобы положить конец оккупации арабских территорий".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/siriya-1905076105.html

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

сирия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году