https://ria.ru/20231025/izrail-1905191345.html
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН
Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов генерального секретаря организации Антониу Гутерреша о том, что нападение палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:28
2023-10-25T16:28
2023-10-25T16:28
в мире
израиль
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оон
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов генерального секретаря организации Антониу Гутерреша о том, что нападение палестинского движения ХАМАС произошло на фоне оккупации Палестины, сообщает газета Times of Israel. Ранее Гутерреш на заседании СБ ООН заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. "Израиль в среду перестал выдавать визы сотрудникам ООН... после того, как... Гутерреш заявил, что кровавая атака ХАМАС на юг Израиля седьмого октября была спровоцирована израильской оккупацией", - пишет издание со ссылкой на израильского чиновника, который пожелал остаться неизвестным. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/otstavka-1905170842.html
https://ria.ru/20231025/palestina-1905135021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН после слов Гутерреша о Палестине
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов генерального секретаря организации Антониу Гутерреша о том, что нападение палестинского движения ХАМАС произошло на фоне оккупации Палестины, сообщает газета Times of Israel.
Ранее Гутерреш на заседании СБ ООН заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации.
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"Израиль в среду перестал выдавать визы сотрудникам ООН... после того, как... Гутерреш заявил, что кровавая атака ХАМАС на юг Израиля седьмого октября была спровоцирована израильской оккупацией", - пишет издание со ссылкой на израильского чиновника, который пожелал остаться неизвестным.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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