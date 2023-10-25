https://ria.ru/20231025/izrail-1905188296.html

Генсек ЛАГ отреагировал на критику Израилем Гутерреша

Генсек ЛАГ отреагировал на критику Израилем Гутерреша - РИА Новости, 25.10.2023

Генсек ЛАГ отреагировал на критику Израилем Гутерреша

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что нападки Израиля на генсека ООН Антониу Гутерреша являются попыткой "морального и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:19

2023-10-25T16:19

2023-10-25T16:19

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

ахмед абуль гейт

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/81/1552728117_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_2a338c50bb4067c34d90886f7ec5f1c9.jpg

КАИР, 25 окт - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что нападки Израиля на генсека ООН Антониу Гутерреша являются попыткой "морального и политического шантажа". Гутерреш ранее сказал, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. После этого глава МИД Израиля Эли Коэн отменил встречу с генсеком ООН, указав, что в регионе после атаки ХАМАС "нет места для сбалансированного подхода". "Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что атака, которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подвергся с израильской стороны, отражает неприкрытую попытку терроризма и морального и политического шантажа", - говорится в заявлении, которое опубликовала ЛАГ. Согласно заявлению, генсек ЛАГ отметил, что Гутерреш "выразил здоровую, принципиальную и моральную позицию, которая соответствует его обязанностям". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, ахмед абуль гейт, антониу гутерреш, оон, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году