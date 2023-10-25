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Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян выросло до 23 - РИА Новости, 25.10.2023
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15:17 25.10.2023 (обновлено: 15:29 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/izrail-1905168899.html
Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян выросло до 23
Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян выросло до 23 - РИА Новости, 25.10.2023
Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян выросло до 23
МИД Израиля заявил, что число погибших россиян во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 23, четверо пропали без вести. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:17
2023-10-25T15:29
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
хамас
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МИД Израиля заявил, что число погибших россиян во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 23, четверо пропали без вести.Отмечается, что 250 граждан иностранных государств погибли, 81 пропал без вести (по данным на 24 октября). "Россия. Двадцать три убиты, четверо пропали без вести", - говорится в опубликованных МИД Израиля данных в русскоязычном аккаунте в соцсети X.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, ХАМАС
Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян выросло до 23

МИД Израиля: число россиян, погибших в палестинском конфликте, выросло до 23

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МИД Израиля заявил, что число погибших россиян во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 23, четверо пропали без вести.
Отмечается, что 250 граждан иностранных государств погибли, 81 пропал без вести (по данным на 24 октября). "Россия. Двадцать три убиты, четверо пропали без вести", - говорится в опубликованных МИД Израиля данных в русскоязычном аккаунте в соцсети X.
Мужчина с флагом на монументе Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
23 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияХАМАС
 
 
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