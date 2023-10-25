https://ria.ru/20231025/izrail-1905072740.html
Экс-глава МИД Египта прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Экс-глава МИД Египта прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
Экс-глава МИД Египта прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Нынешний уровень насилия в палестино-израильском конфликте может привести к его расширению с включением новых сторон, заявил экс-министр иностранных дел Египта... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:07
2023-10-25T08:07
2023-10-25T08:08
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6877182111c6efbfc617119860a21a1c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Нынешний уровень насилия в палестино-израильском конфликте может привести к его расширению с включением новых сторон, заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми в интервью РИА Новости."Как аналитик я бы не ждал, что это будет намерением, но как практик я бы не исключал, учитывая продолжающийся уровень насилия", - ответил он на вопрос об угрозе расширения палестино-израильского конфликта.Фахми добавил, что любое серьезное событие на поле боя может вести к осложнениям, которые приведут к втягиванию в него новых сторон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/konflikt-1904796219.html
https://ria.ru/20231021/palestina-1904323155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-глава МИД Египта прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Экс-глава МИД Египта: конфликт в Израиле может расшириться из-за уровня насилия
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Нынешний уровень насилия в палестино-израильском конфликте может привести к его расширению с включением новых сторон, заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми в интервью РИА Новости.
"Как аналитик я бы не ждал, что это будет намерением, но как практик я бы не исключал, учитывая продолжающийся уровень насилия", - ответил он на вопрос об угрозе расширения палестино-израильского конфликта.
Египет и США считают важным не дать ближневосточному конфликту расшириться
Фахми добавил, что любое серьезное событие на поле боя может вести к осложнениям, которые приведут к втягиванию в него новых сторон.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Египет осудил удары по всем мирным жителям в Палестине и Израиле