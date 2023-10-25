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В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 25.10.2023
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14:32 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/isk-1905158691.html
В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде
В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 25.10.2023
В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде
2023-10-25T14:32
2023-10-25T14:32
жкх
украина
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка 2 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". Арбитражный суд Крыма в среду удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. &quot;Сейчас готовится иск от предприятий Крыма. Там сумма порядка 2 триллионов, она уточняется, идет сейчас работа активная&quot;, - сказал Константинов.По его словам, иск готовится министерством промышленности республики.
https://ria.ru/20231023/blokada-1904632101.html
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жкх, украина, владимир константинов, республика крым
ЖКХ, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде

Константинов: Крым подаст третий иск к Киеву по водной блокаде на 2 трлн рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка 2 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
Арбитражный суд Крыма в среду удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей.
«

"Сейчас готовится иск от предприятий Крыма. Там сумма порядка 2 триллионов, она уточняется, идет сейчас работа активная", - сказал Константинов.

По его словам, иск готовится министерством промышленности республики.
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ЖКХУкраинаВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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