https://ria.ru/20231025/isk-1905158691.html

В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде

В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 25.10.2023

В Крыму оценили сумму третьего иска к Украине по водной блокаде

2023-10-25T14:32

2023-10-25T14:32

2023-10-25T14:32

жкх

украина

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка 2 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". Арбитражный суд Крыма в среду удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. "Сейчас готовится иск от предприятий Крыма. Там сумма порядка 2 триллионов, она уточняется, идет сейчас работа активная", - сказал Константинов.По его словам, иск готовится министерством промышленности республики.

https://ria.ru/20231023/blokada-1904632101.html

украина

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, владимир константинов, республика крым