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В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий - РИА Новости, 25.10.2023
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14:17 25.10.2023 (обновлено: 14:35 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/irak-1905152426.html
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий - РИА Новости, 25.10.2023
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий
Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:17
2023-10-25T14:35
в мире
ирак
багдад (город)
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вооруженные силы сша
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БАГДАД, 25 окт - РИА Новости. Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны по СМИ Хишам аль-Рикаби."Правительство, согласно директивам главнокомандующего Вооруженными силами, приняло строгие меры по защите дипломатических миссий и не допустит никаких нападений на них либо иностранных граждан в Ираке", - сказал аль-Рикаби.Советник премьера также сказал, что в Багдаде "сожалеют о предупреждениях, сделанных рядом дипломатических миссий в адрес своих граждан в связи с ситуацией в сфере безопасности, с которой сталкивается регион, из-за кровавых событий на палестинских территориях".Посольство Канады в Багдаде во вторник выступило с предостережением в адрес проживающих в Ираке граждан страны, заявив об ухудшении в нем ситуации с безопасностью.В частности, в заявлении содержится призыв к гражданам Канады избегать поездок в приграничные районы, поскольку это может привести к серьезным проблемам с местными властями при пересечении границы, риску ранения или смерти в результате продолжающихся столкновений, авиаударов или других инцидентов.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231024/irak-1905012873.html
https://ria.ru/20231023/ataka-1904736879.html
ирак
багдад (город)
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в мире, ирак, багдад (город), канада, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Багдад (город), Канада, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий

В Ираке пообещали не допустить нападений на находящихся в стране иностранцев

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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БАГДАД, 25 окт - РИА Новости. Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны по СМИ Хишам аль-Рикаби.
«
"Правительство, согласно директивам главнокомандующего Вооруженными силами, приняло строгие меры по защите дипломатических миссий и не допустит никаких нападений на них либо иностранных граждан в Ираке", - сказал аль-Рикаби.
Советник премьера также сказал, что в Багдаде "сожалеют о предупреждениях, сделанных рядом дипломатических миссий в адрес своих граждан в связи с ситуацией в сфере безопасности, с которой сталкивается регион, из-за кровавых событий на палестинских территориях".
Посольство Канады в Багдаде во вторник выступило с предостережением в адрес проживающих в Ираке граждан страны, заявив об ухудшении в нем ситуации с безопасностью.
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В частности, в заявлении содержится призыв к гражданам Канады избегать поездок в приграничные районы, поскольку это может привести к серьезным проблемам с местными властями при пересечении границы, риску ранения или смерти в результате продолжающихся столкновений, авиаударов или других инцидентов.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.
По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
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