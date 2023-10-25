https://ria.ru/20231025/irak-1905152426.html
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий - РИА Новости, 25.10.2023
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий
Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:17
2023-10-25T14:17
2023-10-25T14:35
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БАГДАД, 25 окт - РИА Новости. Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий, не допустит нападений на находящихся в стране иностранцев, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны по СМИ Хишам аль-Рикаби."Правительство, согласно директивам главнокомандующего Вооруженными силами, приняло строгие меры по защите дипломатических миссий и не допустит никаких нападений на них либо иностранных граждан в Ираке", - сказал аль-Рикаби.Советник премьера также сказал, что в Багдаде "сожалеют о предупреждениях, сделанных рядом дипломатических миссий в адрес своих граждан в связи с ситуацией в сфере безопасности, с которой сталкивается регион, из-за кровавых событий на палестинских территориях".Посольство Канады в Багдаде во вторник выступило с предостережением в адрес проживающих в Ираке граждан страны, заявив об ухудшении в нем ситуации с безопасностью.В частности, в заявлении содержится призыв к гражданам Канады избегать поездок в приграничные районы, поскольку это может привести к серьезным проблемам с местными властями при пересечении границы, риску ранения или смерти в результате продолжающихся столкновений, авиаударов или других инцидентов.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231024/irak-1905012873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, багдад (город), канада, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Багдад (город), Канада, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
В Ираке усилили меры защиты дипломатических миссий
В Ираке пообещали не допустить нападений на находящихся в стране иностранцев