https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html

Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц - РИА Новости, 25.10.2023

Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

Более 60 человек и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с западными... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:03

2023-10-25T14:03

2023-10-25T18:44

общество

россия

константин чуйченко

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 60 человек и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с западными партнерами, сообщил на заседании в Госдуме глава Минюста РФ Константин Чуйченко. "Я не считаю, что ныне действующий закон (об иноагентах. — Прим. ред.) по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику. За существование института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", — сказал Чуйченко.В частности, из реестра удаляли, когда человек или организация утрачивали связь с "западными выгодоприобретателями", добавил он. Чуйченко также заметил, что закон не содержит понятия "третьих лиц, а оперирует термином "аффилированные лица".Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушения, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, константин чуйченко, госдума рф