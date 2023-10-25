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Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц - РИА Новости, 25.10.2023
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14:03 25.10.2023 (обновлено: 18:44 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц - РИА Новости, 25.10.2023
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
Более 60 человек и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с западными... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:03
2023-10-25T18:44
общество
россия
константин чуйченко
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 60 человек и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с западными партнерами, сообщил на заседании в Госдуме глава Минюста РФ Константин Чуйченко. "Я не считаю, что ныне действующий закон (об иноагентах. — Прим. ред.) по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику. За существование института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", — сказал Чуйченко.В частности, из реестра удаляли, когда человек или организация утрачивали связь с "западными выгодоприобретателями", добавил он. Чуйченко также заметил, что закон не содержит понятия "третьих лиц, а оперирует термином "аффилированные лица".Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушения, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html
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общество, россия, константин чуйченко, госдума рф
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Госдума РФ
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

Минюст: из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 60 человек и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с западными партнерами, сообщил на заседании в Госдуме глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
"Я не считаю, что ныне действующий закон (об иноагентах. — Прим. ред.) по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику. За существование института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", — сказал Чуйченко.
В частности, из реестра удаляли, когда человек или организация утрачивали связь с "западными выгодоприобретателями", добавил он.
Чуйченко также заметил, что закон не содержит понятия "третьих лиц, а оперирует термином "аффилированные лица".
Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушения, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.
Георгий Кунадзе* - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Минюст включил экс-замглавы МИД Кунадзе* в реестр иноагентов
20 октября, 21:13
 
ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоГосдума РФ
 
 
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