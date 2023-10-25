https://ria.ru/20231025/indoneziya-1905207474.html
В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина
В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина - РИА Новости, 25.10.2023
В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина
Стеклянный мост частично обрушился в индонезийском городе Лимпакувус, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:34
2023-10-25T17:34
2023-10-25T17:45
туризм
в мире
индонезия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905209351_0:477:1614:1385_1920x0_80_0_0_91d615a174ef2fa1b3140090e94fa575.png
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стеклянный мост частично обрушился в индонезийском городе Лимпакувус, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал Kumparan. Стеклянный мост, расположенный на высоте десяти метров, является местной достопримечательностью. По данным портала, инцидент произошел утром в среду. Главный комиссар окружной полиции Эди Суранта Ситепу заявил, что мост обрушился, когда туристы наступили на непрочные стеклянные пластины. На разбившихся пластинах находились четыре человека, однако двое из них успели ухватиться за опоры моста. "Когда стекло разбилось, два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а еще два человека упали", - рассказал Ситепу. По его словам, упавшими были две туристки - одна из них получила серьезные травмы, а другая погибла при падении. Главный комиссар добавил, что его ведомство сотрудничает с судебно-медицинской лабораторией для расследования инцидента. Кроме того, полиция будет работать с рядом экспертов, чтобы определить целесообразность строительства стеклянного моста.
https://ria.ru/20220508/most-1786131380.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905209351_0:326:1614:1537_1920x0_80_0_0_17f92fe31c51892cd051c50bb0a0045c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, новости - туризм
Туризм, В мире, Индонезия, Новости - Туризм
В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина
В Индонезии туристка погибла из-за обрушения стеклянного моста
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Стеклянный мост частично обрушился в индонезийском городе Лимпакувус, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал Kumparan
.
Стеклянный мост, расположенный на высоте десяти метров, является местной достопримечательностью.
По данным портала, инцидент произошел утром в среду. Главный комиссар окружной полиции Эди Суранта Ситепу заявил, что мост обрушился, когда туристы наступили на непрочные стеклянные пластины. На разбившихся пластинах находились четыре человека, однако двое из них успели ухватиться за опоры моста.
"Когда стекло разбилось, два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а еще два человека упали", - рассказал Ситепу. По его словам, упавшими были две туристки - одна из них получила серьезные травмы, а другая погибла при падении.
Главный комиссар добавил, что его ведомство сотрудничает с судебно-медицинской лабораторией для расследования инцидента. Кроме того, полиция будет работать с рядом экспертов, чтобы определить целесообразность строительства стеклянного моста.
Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост