https://ria.ru/20231025/indoneziya-1905207474.html

В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина

В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина - РИА Новости, 25.10.2023

В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина

Стеклянный мост частично обрушился в индонезийском городе Лимпакувус, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:34

2023-10-25T17:34

2023-10-25T17:45

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стеклянный мост частично обрушился в индонезийском городе Лимпакувус, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал Kumparan. Стеклянный мост, расположенный на высоте десяти метров, является местной достопримечательностью. По данным портала, инцидент произошел утром в среду. Главный комиссар окружной полиции Эди Суранта Ситепу заявил, что мост обрушился, когда туристы наступили на непрочные стеклянные пластины. На разбившихся пластинах находились четыре человека, однако двое из них успели ухватиться за опоры моста. "Когда стекло разбилось, два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а еще два человека упали", - рассказал Ситепу. По его словам, упавшими были две туристки - одна из них получила серьезные травмы, а другая погибла при падении. Главный комиссар добавил, что его ведомство сотрудничает с судебно-медицинской лабораторией для расследования инцидента. Кроме того, полиция будет работать с рядом экспертов, чтобы определить целесообразность строительства стеклянного моста.

https://ria.ru/20220508/most-1786131380.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, новости - туризм