https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html

Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка

Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка - РИА Новости, 25.10.2023

Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка

Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:42

2023-10-25T20:42

2023-10-25T20:45

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность."При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.

https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html

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владимир путин, россия