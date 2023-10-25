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Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка - РИА Новости, 25.10.2023
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20:42 25.10.2023 (обновлено: 20:45 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка - РИА Новости, 25.10.2023
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:42
2023-10-25T20:45
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность."При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.
https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка

Путин об идеях Запада нового миропорядка: лицемерие и двойные стандарты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность.
«
"При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке
25 октября, 20:34
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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