https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка - РИА Новости, 25.10.2023
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:42
2023-10-25T20:42
2023-10-25T20:45
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что суть его всё та же - лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность."При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.
https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html
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владимир путин, россия
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
Путин об идеях Запада нового миропорядка: лицемерие и двойные стандарты