https://ria.ru/20231025/gosizmena-1905149272.html

Житель Москвы получил шесть лет колонии по делу о госизмене

Житель Москвы получил шесть лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 25.10.2023

Житель Москвы получил шесть лет колонии по делу о госизмене

Верховный суд Северной Осетии приговорил к 6 годам колонии строгого режима москвича Савелия Фролова по делу о государственной измене в форме подготовки к... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:04

2023-10-25T14:04

2023-10-25T14:04

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд Северной Осетии приговорил к 6 годам колонии строгого режима москвича Савелия Фролова по делу о государственной измене в форме подготовки к переходу на сторону противника, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Смирнов. "Фролов приговорен к 6 годам колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы на срок 2 года", - сказал собеседник. Как полагает следствие, Фролов собирался вступить в "Легион "Свобода России"*. Защита Фролова заявляла, что его в конце октября 2022 года задержали на КПП "Верхний Ларс" при попытке пересечь границу России и Грузии, когда он повздорил с пограничником. Молодого человека за мелкое хулиганство отправили в изолятор временного содержания, вскоре ему предъявили обвинение в государственной измене в форме подготовки к переходу на сторону противника (до 10 лет лишения свободы). Москвич, которому в августе исполнилось 22 года, вину не признает. Он стал одним из первых обвиняемых по статье о госизмене по новой редакции (275 УК РФ), кому вменили попытку перехода на сторону противника. В феврале Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

https://ria.ru/20230530/shtraf-1875119205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика северная осетия - алания, москва, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр