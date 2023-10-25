https://ria.ru/20231025/gololeditsa-1905187779.html

Московских водителей предупредили о гололедице

Московских водителей предупредили о гололедице - РИА Новости, 25.10.2023

Московских водителей предупредили о гололедице

Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:18

2023-10-25T16:18

2023-10-25T16:18

общество

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в Москве в ближайшие часы температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

https://ria.ru/20231023/avtomobil-1904587714.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы