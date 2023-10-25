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Московских водителей предупредили о гололедице - РИА Новости, 25.10.2023
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16:18 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gololeditsa-1905187779.html
Московских водителей предупредили о гололедице
Московских водителей предупредили о гололедице - РИА Новости, 25.10.2023
Московских водителей предупредили о гололедице
Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:18
2023-10-25T16:18
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в Москве в ближайшие часы температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
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общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы
Московских водителей предупредили о гололедице

Москвичей просят быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка улицы противогололедным средством в Москве
Обработка улицы противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обработка улицы противогололедным средством в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в Москве в ближайшие часы температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
«
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
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ОбществоМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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