https://ria.ru/20231025/gololeditsa-1905187779.html
Московских водителей предупредили о гололедице
Московских водителей предупредили о гололедице - РИА Новости, 25.10.2023
Московских водителей предупредили о гололедице
Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:18
2023-10-25T16:18
2023-10-25T16:18
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в Москве в ближайшие часы температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20231023/avtomobil-1904587714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы
Московских водителей предупредили о гололедице
Москвичей просят быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы