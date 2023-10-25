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В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В - РИА Новости, 25.10.2023
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09:30 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html
В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В
В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В - РИА Новости, 25.10.2023
В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В
Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:30
2023-10-25T09:30
общество
россия
ростех
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к серийному производству, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех". "Компания НПО "Микроген", входящая в холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность", - отмечается в сообщении. В госкорпорации подчеркнули, что препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых. Он также показан пациентам с повышенным риском заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией. "Препарат создан на базе собственной запатентованной НПО "Микроген" технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G. Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения. "Антигеп-Нео" успешно прошел все стадии клинических испытаний и готов к серийному производству", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Ростеха" Александра Назарова. За последние 10 лет, предшествовавшие пандемии, заболеваемость гепатитом B в России постепенно снижалась. Между тем в январе 2023 года Росстат зарегистрировал резкий рост заболевания по отношению к аналогичному периоду 2022 года - на 11%. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С в России инфицированы более 8 миллионов граждан, напомнили в "Ростехе".
https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html
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общество, россия, ростех, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Ростех, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В

"Ростех": в России зарегистрировали препарат против гепатита В "Антигеп-Нео"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к серийному производству, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".
"Компания НПО "Микроген", входящая в холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность", - отмечается в сообщении.
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В госкорпорации подчеркнули, что препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых. Он также показан пациентам с повышенным риском заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией.
«
"Препарат создан на базе собственной запатентованной НПО "Микроген" технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G. Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения. "Антигеп-Нео" успешно прошел все стадии клинических испытаний и готов к серийному производству", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Ростеха" Александра Назарова.
За последние 10 лет, предшествовавшие пандемии, заболеваемость гепатитом B в России постепенно снижалась. Между тем в январе 2023 года Росстат зарегистрировал резкий рост заболевания по отношению к аналогичному периоду 2022 года - на 11%. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С в России инфицированы более 8 миллионов граждан, напомнили в "Ростехе".
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