https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html

В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В

В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В - РИА Новости, 25.10.2023

В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В

Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:30

2023-10-25T09:30

2023-10-25T09:30

общество

россия

ростех

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к серийному производству, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех". "Компания НПО "Микроген", входящая в холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность", - отмечается в сообщении. В госкорпорации подчеркнули, что препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых. Он также показан пациентам с повышенным риском заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией. "Препарат создан на базе собственной запатентованной НПО "Микроген" технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G. Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения. "Антигеп-Нео" успешно прошел все стадии клинических испытаний и готов к серийному производству", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Ростеха" Александра Назарова. За последние 10 лет, предшествовавшие пандемии, заболеваемость гепатитом B в России постепенно снижалась. Между тем в январе 2023 года Росстат зарегистрировал резкий рост заболевания по отношению к аналогичному периоду 2022 года - на 11%. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С в России инфицированы более 8 миллионов граждан, напомнили в "Ростехе".

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

https://ria.ru/20230801/nauka-1887314450.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ростех, федеральная служба государственной статистики (росстат)