В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В
"Ростех": в России зарегистрировали препарат против гепатита В "Антигеп-Нео"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" успешно прошел клинические испытания, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и уже готов к серийному производству, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".
"Компания НПО "Микроген", входящая в холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность", - отмечается в сообщении.
В госкорпорации подчеркнули, что препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых. Он также показан пациентам с повышенным риском заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией.
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"Препарат создан на базе собственной запатентованной НПО "Микроген" технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G. Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения. "Антигеп-Нео" успешно прошел все стадии клинических испытаний и готов к серийному производству", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Ростеха" Александра Назарова.
За последние 10 лет, предшествовавшие пандемии, заболеваемость гепатитом B в России постепенно снижалась. Между тем в январе 2023 года Росстат зарегистрировал резкий рост заболевания по отношению к аналогичному периоду 2022 года - на 11%. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С в России инфицированы более 8 миллионов граждан, напомнили в "Ростехе".