https://ria.ru/20231025/genotsid-1905120637.html
В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде
В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде - РИА Новости, 25.10.2023
В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде
Российские правоохранители собрали неоспоримую документальную базу, свидетельствующую о геноциде советского населения гитлеровцами и их подручными в годы... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:20
2023-10-25T12:20
2023-10-25T12:21
россия
светлогорск
калининградская область
генеральная прокуратура рф
без срока давности
общество
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 25 окт - РИА Новости. Российские правоохранители собрали неоспоримую документальную базу, свидетельствующую о геноциде советского населения гитлеровцами и их подручными в годы Великой Отечественной войны, в том числе получены свидетельства более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концлагерей, сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин. "Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов федеральных, региональных и муниципальных архивов, а также фиксацией свидетельств очевидцев преступлений", - сказал Никитин на пленарной сессии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области. В рамках работы по созданию единой доказательной базы геноцида мирного населения "организовано получение свидетельств очевидцев, в том числе более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концентрационных лагерей и иных мест принудительного содержания, проживавших на оккупированной в годы войны территории Советского Союза", добавил он. "В ходе расследования проведено более 130 осмотров мест массовых захоронений мирных граждан и военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы оккупации Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областей, Ставропольского и Краснодарского краев", - перечислил Никитин. По его словам, выявлены "обстоятельства массового уничтожения, истязаний, рабского труда мирного населения и военнопленных на оккупированной территории и за ее пределами", подтвержден "факт их содержания в концлагерях в условиях, несовместимых с жизнью". "Получены неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий доя их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения жизненного пространства германской нации", - подчеркнул он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники форума обсуждают использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904985655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлогорск, калининградская область, генеральная прокуратура рф, без срока давности, общество
Россия, Светлогорск, Калининградская область, Генеральная прокуратура РФ, Без срока давности, Общество
В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде
По делу о геноциде собраны показания 4,2 тысячи малолетних узников концлагерей
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 25 окт - РИА Новости. Российские правоохранители собрали неоспоримую документальную базу, свидетельствующую о геноциде советского населения гитлеровцами и их подручными в годы Великой Отечественной войны, в том числе получены свидетельства более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концлагерей, сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин.
"Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов федеральных, региональных и муниципальных архивов, а также фиксацией свидетельств очевидцев преступлений", - сказал Никитин на пленарной сессии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области
.
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне
В рамках работы по созданию единой доказательной базы геноцида мирного населения "организовано получение свидетельств очевидцев, в том числе более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концентрационных лагерей и иных мест принудительного содержания, проживавших на оккупированной в годы войны территории Советского Союза", добавил он.
"В ходе расследования проведено более 130 осмотров мест массовых захоронений мирных граждан и военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы оккупации Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областей
, Ставропольского и Краснодарского краев", - перечислил Никитин.
По его словам, выявлены "обстоятельства массового уничтожения, истязаний, рабского труда мирного населения и военнопленных на оккупированной территории и за ее пределами", подтвержден "факт их содержания в концлагерях в условиях, несовместимых с жизнью".
"Получены неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии
истребления мирного населения в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий доя их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения жизненного пространства германской нации", - подчеркнул он.
Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
Участники форума обсуждают использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
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