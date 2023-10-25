https://ria.ru/20231025/genotsid-1905120637.html

В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде

В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде - РИА Новости, 25.10.2023

В Генпрокуратуре рассказали о работе по делу о геноциде

Российские правоохранители собрали неоспоримую документальную базу, свидетельствующую о геноциде советского населения гитлеровцами и их подручными в годы... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:20

2023-10-25T12:20

2023-10-25T12:21

россия

светлогорск

калининградская область

генеральная прокуратура рф

без срока давности

общество

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 25 окт - РИА Новости. Российские правоохранители собрали неоспоримую документальную базу, свидетельствующую о геноциде советского населения гитлеровцами и их подручными в годы Великой Отечественной войны, в том числе получены свидетельства более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концлагерей, сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин. "Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов федеральных, региональных и муниципальных архивов, а также фиксацией свидетельств очевидцев преступлений", - сказал Никитин на пленарной сессии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области. В рамках работы по созданию единой доказательной базы геноцида мирного населения "организовано получение свидетельств очевидцев, в том числе более 4,2 тысячи бывших малолетних узников концентрационных лагерей и иных мест принудительного содержания, проживавших на оккупированной в годы войны территории Советского Союза", добавил он. "В ходе расследования проведено более 130 осмотров мест массовых захоронений мирных граждан и военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы оккупации Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областей, Ставропольского и Краснодарского краев", - перечислил Никитин. По его словам, выявлены "обстоятельства массового уничтожения, истязаний, рабского труда мирного населения и военнопленных на оккупированной территории и за ее пределами", подтвержден "факт их содержания в концлагерях в условиях, несовместимых с жизнью". "Получены неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий доя их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения жизненного пространства германской нации", - подчеркнул он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники форума обсуждают использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

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россия

светлогорск

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, светлогорск, калининградская область, генеральная прокуратура рф, без срока давности, общество