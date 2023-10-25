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В Газе сравнили мощность ударов по анклаву с бомбардировкой Хиросимы - РИА Новости, 25.10.2023
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02:28 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gaza-1905060428.html
В Газе сравнили мощность ударов по анклаву с бомбардировкой Хиросимы
В Газе сравнили мощность ударов по анклаву с бомбардировкой Хиросимы - РИА Новости, 25.10.2023
В Газе сравнили мощность ударов по анклаву с бомбардировкой Хиросимы
Правительство сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на Газу количество... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:28
2023-10-25T02:28
израиль
хиросима (префектура)
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, эквивалентное в сумме мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму. "Оккупант (Израиль - ред.) сбросил на сектор Газа более 12 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно (в сумме - ред.) мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Власти также отмечают, что в среднем на каждый квадратный километр в Газе было сброшено 33 тонны взрывчатки. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905055746.html
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израиль, хиросима (префектура), россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Хиросима (префектура), Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Газе сравнили мощность ударов по анклаву с бомбардировкой Хиросимы

В Газе заявили, что удары ЦАХАЛ по анклаву эквивалентны бомбардировке Хиросимы

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, эквивалентное в сумме мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму.
«
"Оккупант (Израиль - ред.) сбросил на сектор Газа более 12 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно (в сумме - ред.) мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Власти также отмечают, что в среднем на каждый квадратный километр в Газе было сброшено 33 тонны взрывчатки.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах"
25 октября, 00:41
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ
24 октября, 23:13
 
ИзраильХиросима (префектура)РоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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