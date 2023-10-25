https://ria.ru/20231025/gaz-1905198516.html

Глава греческой энергокомпании не исключил роста цен на газ в десять раз

Глава греческой энергокомпании не исключил роста цен на газ в десять раз - РИА Новости, 25.10.2023

Глава греческой энергокомпании не исключил роста цен на газ в десять раз

Самую большую угрозу сегодняшнему миру представляет то, что происходит на Ближнем Востоке, и если в войну втянется Иран, цена на газ может вырасти до... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:59

2023-10-25T16:59

2023-10-25T17:51

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АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости. Самую большую угрозу сегодняшнему миру представляет то, что происходит на Ближнем Востоке, и если в войну втянется Иран, цена на газ может вырасти до невиданного ранее уровня в 500 евро за МВт⋅ч, заявил председатель правления и гендиректор MYTILINEOS Energy & Metals Эвангелос Митилинеос во время дискуссии с лауреатом Нобелевской премии 2001 года по экономике Джозефом Стиглицем на форуме журнала Economist в Афинах."Самая большая угроза сегодняшнему миру — <...> то, что происходит на Ближнем Востоке, потому что это было решено не правительствами, а людьми на улицах", — сказал предприниматель.Экономист Стиглиц согласился, что продолжение войны приведет к росту цен и на нефть, и на природный газ.Эксперт указал, что в отличие от российско-украинского конфликта, где развитие ситуации определяется американской политикой, обстановка на Ближнем Востоке будет зависеть от реакции арабского мира. По его словам, многие правительства государств региона хотели бы прийти к соглашению с Израилем, но находятся под сильным давлением со стороны людей на улицах. Кроме того, ситуация может усугубиться после начала израильской наземной операции в Газе.Глава греческой компании отметил, что цены на энергоносители и природный газ будет определять Иран, который в случае вовлечения в конфликт закроет Ормузский пролив, находящийся под его контролем. "Через него проходит 25-30% мирового рынка СПГ. И если что-то подобное произойдет, цены на природный газ поднимутся до 500 евро за МВт⋅ч. Но сейчас мы ничего не можем предсказать, все висит в воздухе. Я совсем не оптимистичен, я очень боюсь Ближнего Востока", — сказал он.Митилинеос добавил, что международный энергетический кризис "в Европе протекает гораздо хуже". Энергоемкие виды деятельности в Европе были сокращены на 50%, и большинство из них переместились в США или Азию, заявил бизнесмен. Профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц также выразил сильную обеспокоенность по поводу последствий расширения войны на Ближнем Востоке. Стиглиц сказал, что продолжение войны приведет к росту цен на нефть и природный газ, что, в свою очередь, приведет к возобновлению восходящей траектории инфляции и цен. Это, вероятно, будет иметь "огромные последствия для политической сцены как в Европе, так и в США", причем нобелевский лауреат по экономике подчеркнул, что в США "все будет решаться в последнюю минуту", а победа Дональда Трампа на выборах "будет иметь огромные последствия для всего мира". "Европа находится в сложном положении в то время, когда ей явно необходима решимость", — считает Стиглиц. Он добавил, что Европе необходимо понять, что "нельзя строить свою оборону на США". Трамп "уже решил, что Европа не должна полагаться на США, и Европе нужно понять, что сейчас США не являются надежным решением, независимо от исхода президентских выборов 2024 года", — заявил он. Американский экономист заметил, что Европа явно находится в фазе замедления, главным образом потому, что у нее нет дешевой энергии, а также из-за экспансионистской фискальной политики, которая есть у США."ЕЦБ пошел на повышение процентных ставок, что поставит преграды на пути европейской экономики", — пояснил эксперт. При этом Стиглиц считает, что зависимость Европы от Китая также работает против нее. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило пять тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/izrail-1905197258.html

https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html

https://ria.ru/20231025/gaza-1905060703.html

https://ria.ru/20231025/izrail-1905191345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, европа, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, хамас, оон, экономика