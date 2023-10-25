https://ria.ru/20231025/fts-1905236462.html

Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения

Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения - РИА Новости, 25.10.2023

Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения

Президент России Владимир Путин поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), которые касаются передачи информации и усиления... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:02

2023-10-25T19:02

2023-10-25T19:41

политика

россия

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), которые касаются передачи информации и усиления ответственности за ряд нарушений."Андрей Рэмович, по поводу предложения Руслана Валентиновича (Давыдова, врио главы ФТС - ред.), связанного с передачей информации и так далее, усилением ответственности за ряд нарушений, о которых он сказал... Хорошо, так и сделаем. Руслан Валентинович, предложения ваши принимаются, еще раз с праздником", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Врио главы ФТС Валерий Давыдов предложил президенту в целях повышения уровня защиты таможенной информации и противодействия угрозам экономической безопасности России перейти от регламентной передачи информации из таможенных баз данных к работе по запросам с обоснованием необходимости получения информации, а также усилить ответственность за незаконное получение, распространение или использование таможенной информации, составляющей коммерческую или налоговую тайну и установить такую ответственность в виде лишения свободы.

https://ria.ru/20231011/bulavin-1901934633.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов