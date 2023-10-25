https://ria.ru/20231025/fts-1905236462.html
Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения
Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения - РИА Новости, 25.10.2023
Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения
Президент России Владимир Путин поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), которые касаются передачи информации и усиления... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:02
2023-10-25T19:02
2023-10-25T19:41
политика
россия
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), которые касаются передачи информации и усиления ответственности за ряд нарушений."Андрей Рэмович, по поводу предложения Руслана Валентиновича (Давыдова, врио главы ФТС - ред.), связанного с передачей информации и так далее, усилением ответственности за ряд нарушений, о которых он сказал... Хорошо, так и сделаем. Руслан Валентинович, предложения ваши принимаются, еще раз с праздником", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Врио главы ФТС Валерий Давыдов предложил президенту в целях повышения уровня защиты таможенной информации и противодействия угрозам экономической безопасности России перейти от регламентной передачи информации из таможенных баз данных к работе по запросам с обоснованием необходимости получения информации, а также усилить ответственность за незаконное получение, распространение или использование таможенной информации, составляющей коммерческую или налоговую тайну и установить такую ответственность в виде лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Руслан Давыдов
Путин одобрил идеи врио главы ФТС об усилении ответственности за нарушения
Путин одобрил идеи врио главы ФТС об ужесточении ответственности за нарушения
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), которые касаются передачи информации и усиления ответственности за ряд нарушений.
"Андрей Рэмович, по поводу предложения Руслана Валентиновича (Давыдова, врио главы ФТС - ред.), связанного с передачей информации и так далее, усилением ответственности за ряд нарушений, о которых он сказал... Хорошо, так и сделаем. Руслан Валентинович, предложения ваши принимаются, еще раз с праздником", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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Врио главы ФТС Валерий Давыдов предложил президенту в целях повышения уровня защиты таможенной информации и противодействия угрозам экономической безопасности России перейти от регламентной передачи информации из таможенных баз данных к работе по запросам с обоснованием необходимости получения информации, а также усилить ответственность за незаконное получение, распространение или использование таможенной информации, составляющей коммерческую или налоговую тайну и установить такую ответственность в виде лишения свободы.