https://ria.ru/20231025/fts-1905115157.html

В ФТС рассказали, что контрабандисты чаще всего пытаются ввезти в Россию

В ФТС рассказали, что контрабандисты чаще всего пытаются ввезти в Россию - РИА Новости, 25.10.2023

В ФТС рассказали, что контрабандисты чаще всего пытаются ввезти в Россию

Контрабандисты чаще всего пытаются ввезти в Россию наркотики, а вывезти – лес и пиломатериалы, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС)... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:55

2023-10-25T11:55

2023-10-25T11:55

происшествия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Контрабандисты чаще всего пытаются ввезти в Россию наркотики, а вывезти – лес и пиломатериалы, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Ведомство 25 октября отмечает свой профессиональный праздник. Всего с начала 2023 года таможенные органы возбудили в отношении физических лиц 863 уголовных дела, из них 397 дел были связаны с незаконным ввозом, а 466 дел – с незаконным вывозом грузов из страны. "Чаще всего предметами преступлений по уголовным делам являлись при ввозе: наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - по 165 делам, автомобили - по 60 делам, табачные изделия - по 32 делам, валюта - по 22 делам, товары народного потребления - по 19 делам, алкогольная продукция - по 18 делам, ювелирные изделия - по 12 делам", - рассказали в пресс-службе ведомства. При вывозе предметами правонарушения чаще всего становились лес и лесоматериалы – по 242 делам, продукция военного назначения (в частности, бронежилеты, оптическая техника, комплекты боевого снаряжения, автоматные магазины) – по 66 делам, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества – по 43 делам, валюта – по 39 делам, культурные ценности – по 19 делам, нефть и нефтепродукты – по 15 делам и ювелирные изделия – по 9 делам. Кроме того, с начала года таможенники инициировали более 37 тысяч административных дел, львиная доля которых - более 27 тысяч - пришлась на нарушения, связанные со ввозом товаров в Россию. Предметами нарушений по делам об административных правонарушениях при ввозе чаще всего являлись табак и табачная продукция (более 5 тысяч дел), продукты питания (более 6 тысяч дел) и алкогольная продукция (более 2,5 тысячи дел), а при вывозе - валюта (более 7,8 тысячи дел) и "продукты растительного происхождения" (326 дел).

https://ria.ru/20231023/ferma-1904590726.html

https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html

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происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)