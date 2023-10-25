https://ria.ru/20231025/frank-1905255262.html

Биография Глеба Франка

Биография Глеба Франка - РИА Новости, 25.10.2023

Биография Глеба Франка

Российский бизнесмен Глеб Сергеевич Франк родился 10 декабря 1982 года во Владивостоке. Его отец, Сергей Оттович Франк, был инженером-судоводителем и занимал... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

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Российский бизнесмен Глеб Сергеевич Франк родился 10 декабря 1982 года во Владивостоке. Его отец, Сергей Оттович Франк, был инженером-судоводителем и занимал должность министра транспорта с 1998 по 2004 год.В 1995 году семья переехала в Москву.В 1999 году Франк окончил школу с углубленным изучением английского языка.В 2004 году – международно-правовой факультет МГИМО МИД РФ.В 2010 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) во французской бизнес-школе INSEAD. В 2011 и 2015 годах он прошел курсы High Performance Boards и Leading Family Office в швейцарском Международном институте управленческого развития.В 2011 году совместно с Максимом Воробьевым основал дальневосточную компанию "Русское море – Добыча". В 2014 году она получила новое название – ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК).В 2018 году Франк стал единоличным владельцем компании, которая при поддержке Сбербанка приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта в рыбном хозяйстве – строительству на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге 10 супер-траулеров.В настоящее время РРПК обеспечивает около двух тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке.В 2019 году Глеб Франк основал холдинг "Русский краб".Компания на 2023 год владеет портфелем квот на добычу около 12 тысяч тонн снежных и королевских крабов. Вылов производится в экологически чистых водах Берингова, Охотского, и Японского морей.В группе компаний работают более 1500 человек. Большая часть из них – сотрудники плавсостава. В настоящий момент компания реализует инвестиционный проект по строительству 10 судов-краболовов на российских верфях.В 2020 году совместно с ВЭБ.РФ Глеб Франк учредил ООО "Тайга Богучаны", которое планирует запустить биотехнологический комплекс (БТК), специализирующийся на глубокой переработке древесины.17 марта 2022 года Глеб Франк ушел с поста председателя совета директоров ГК "Русский Краб" и РРПК.25 марта 2022 года стало известно, что Глеб Франк продал контрольную долю в размере 70,1% в ГК "Русский Краб", контрольную долю в размере 70,09% в ООО "Русская рыбопромышленная компания", а также контрольную долю в ООО "Роквелл Капитал".Глеб Франк заявил, что "намерен сфокусироваться на личных проектах в Российской Федерации".В марте 2022 года предприниматель был внесен в санкционный список США, Канады, Японии.Член Генерального и Координационного советов общероссийского союза предпринимателей "Деловая Россия". Возглавляет Комитет по рыбохозяйственному комплексу.Глеб Франк женат на Ксении Франк – венчурном инвесторе и филантропе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки