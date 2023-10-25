https://ria.ru/20231025/forum-1905122545.html

В Кремле подтвердили участие Путина в инвестиционном форуме "Россия зовет!"

В Кремле подтвердили участие Путина в инвестиционном форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 25.10.2023

В Кремле подтвердили участие Путина в инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Президент РФ Владимир Путин примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет", формат участия пока уточняется, сообщил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:26

2023-10-25T12:26

2023-10-25T12:26

втб

владимир путин

дмитрий песков

экономика

россия зовет!

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет", формат участия пока уточняется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Традиционно ежегодно президент принимает участие в форуме, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году президент примет участие. Точно пока формат не могу вам назвать, но исходим из того, что он примет участие", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, будет ли президент в этом году принимать участие в форуме "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. Мероприятие пройдет в очном формате. Инвестиционный форум проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошел в онлайн-формате.

https://ria.ru/20230929/tsifroassistenty-1899436980.html

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втб, владимир путин, дмитрий песков, экономика, россия зовет!