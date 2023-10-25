https://ria.ru/20231025/fitso-1905188674.html

Фицо официально стал премьером Словакии

Фицо официально стал премьером Словакии - РИА Новости, 25.10.2023

Фицо официально стал премьером Словакии

Глава победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо официально стал премьер-министром республики, трансляция церемонии назначения... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:20

2023-10-25T16:20

2023-10-25T17:24

в мире

словакия

роберт фицо

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 25 окт — РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо официально стал премьер-министром республики, трансляция церемонии назначения нового правительства ведется на портале tvnoviny.sk.Во время церемонии в Президентском дворце глава Словакии Зузана Чапутова официально назначила политика главой правительства.Фицо стал премьер-министром Словакии в четвертый раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Договорившись о коалиции с еще двумя партиями, ему удалось получить право на формирование нового правительства Словакии.На пост министра иностранных дел Словакии президент по предложению Фицо назначила заместителя председателя партии Smer Юрая Бланара, а на должность главы Минобороны — бывшего руководителя МВД республики Роберта Калиняка, который также входит в партию нового премьер-министра.Как ранее заявлял Фицо, он заинтересован в том, чтобы представлять Словакию на саммите Европейского союза 26-27 октября уже в должности нового премьер-министра.Политик ранее неоднократно критиковал власти страны за поддержку Украины. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. Он обещал остановить военную помощь Киеву со стороны республики, так как это приводит только к гибели людей.Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства Словакии, решивших отдать истребители МиГ-29 Киеву, и критиковал власти за отправку Украине работающей системы ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как страна в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО.При этом Фицо отрицает, что придерживается пророссийских взглядов, объясняя свою позицию интересами Словакии.

https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова