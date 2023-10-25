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Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов - РИА Новости, 25.10.2023
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10:55 25.10.2023 (обновлено: 11:12 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/evrosovet-1905101833.html
Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов
Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов - РИА Новости, 25.10.2023
Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов
Глава Евросовета Шарль Мишель предложил главам государств и правительств Евросоюза обсудить на саммите ЕС 26-27- октября наращивание военных поставок Украине, а РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:55
2023-10-25T11:12
россия
евросоюз
евросовет
украина
в мире
шарль мишель
сергей лавров
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель предложил главам государств и правительств Евросоюза обсудить на саммите ЕС 26-27- октября наращивание военных поставок Украине, а также вопрос использования российских активов."Что касается Украины, что мы продолжим нашу незыблемую поддержку столько, сколько это будет необходимо. Среди разных аспектов этой поддержки я бы хотел, чтобы мы обсудили, в частности, пути ускорения предоставления военной помощи, прогресс в реализации наших планов по иммобилизованным российским активам", - говорится в приглашении главам стран ЕС на саммит от лица Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.Очередной саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе 26-27 октября. Главной темой станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html
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россия, евросоюз, евросовет, украина, в мире, шарль мишель, сергей лавров, брюссель, нато
Россия, Евросоюз, Евросовет, Украина, В мире, Шарль Мишель, Сергей Лавров, Брюссель, НАТО
Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов

Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования активов России

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель предложил главам государств и правительств Евросоюза обсудить на саммите ЕС 26-27- октября наращивание военных поставок Украине, а также вопрос использования российских активов.
«
"Что касается Украины, что мы продолжим нашу незыблемую поддержку столько, сколько это будет необходимо. Среди разных аспектов этой поддержки я бы хотел, чтобы мы обсудили, в частности, пути ускорения предоставления военной помощи, прогресс в реализации наших планов по иммобилизованным российским активам", - говорится в приглашении главам стран ЕС на саммит от лица Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.
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25 октября, 08:00
Очередной саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе 26-27 октября. Главной темой станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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РоссияЕвросоюзЕвросоветУкраинаВ миреШарль МишельСергей ЛавровБрюссельНАТО
 
 
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