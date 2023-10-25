https://ria.ru/20231025/evrosovet-1905101833.html

Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов

Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов - РИА Новости, 25.10.2023

Глава Евросовета предложил обсудить вопрос использования российских активов

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил главам государств и правительств Евросоюза обсудить на саммите ЕС 26-27- октября наращивание военных поставок Украине, а РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:55

2023-10-25T10:55

2023-10-25T11:12

россия

евросоюз

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шарль мишель

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель предложил главам государств и правительств Евросоюза обсудить на саммите ЕС 26-27- октября наращивание военных поставок Украине, а также вопрос использования российских активов."Что касается Украины, что мы продолжим нашу незыблемую поддержку столько, сколько это будет необходимо. Среди разных аспектов этой поддержки я бы хотел, чтобы мы обсудили, в частности, пути ускорения предоставления военной помощи, прогресс в реализации наших планов по иммобилизованным российским активам", - говорится в приглашении главам стран ЕС на саммит от лица Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.Очередной саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе 26-27 октября. Главной темой станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html

https://ria.ru/20231021/aktivy-1904298739.html

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россия, евросоюз, евросовет, украина, в мире, шарль мишель, сергей лавров, брюссель, нато