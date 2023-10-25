https://ria.ru/20231025/evropa-1905129212.html

Постпред Крыма заявил о желании европейцев провести антиколониальный форум

Постпред Крыма заявил о желании европейцев провести антиколониальный форум - РИА Новости, 25.10.2023

Постпред Крыма заявил о желании европейцев провести антиколониальный форум

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил о желании европейцев провести... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:55

2023-10-25T12:55

2023-10-25T12:56

россия

москва

симферополь

георгий мурадов

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил о желании европейцев провести антиколониальный форум. Ялтинский международный форум прошел в Москве 23-24 октября. В нем приняли участие представители около 60 стран. В рамках форума прошли Крымско-африканский деловой совет и конференция Черноморской ассоциации международного сотрудничества. "Высказывалась (на форуме - ред.) мысль о том, что созревают условия для того, чтобы проводить в какой-то из европейских столиц Европейский антиколониальный форум", - сказал Мурадов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Симферополь, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, представители европейских стран, принявшие участие в Ялтинском международном форуме, рассказали, что их государства поставлены по существу в колониальную зависимость. "Из них выжимают все соки, забирают всё социально-экономическое благополучие, перекрывают все каналы сотрудничества с Россией, чтобы Европа не получала дешевых, выгодных для нее ресурсов, объявляла нам бесчисленные пакеты санкций, которые европейским странам наносят намного больший ущерб, чем России", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html

https://ria.ru/20230727/dvizhenie-1886533688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, симферополь, георгий мурадов, республика крым, в мире