https://ria.ru/20231025/energetika-1904797348.html
Дальний Восток энергией обеспечит только чудо
Дальний Восток энергией обеспечит только чудо - РИА Новости, 25.10.2023
Дальний Восток энергией обеспечит только чудо
Многие наши сограждане очень увлечены подсчетом сферических денег в чужих карманах, особенно когда речь заходит о крупнейших энергетических игроках России. На... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:00
2023-10-25T08:00
2023-10-25T10:08
энергетика
дальний восток
аналитика
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Многие наши сограждане очень увлечены подсчетом сферических денег в чужих карманах, особенно когда речь заходит о крупнейших энергетических игроках России. На самом же деле ведущие профильные компании прямо сейчас, в эту самую минуту незаметно совершают революцию, которую пару десятков лет назад ничем, кроме как фантастикой, никто и назвать бы не смог. По сообщениям профильных изданий, компания "Газпром" и корпорация "Росатом" согласовали строительство четырех плавучих атомных энергоблоков, которые будут работать в интересах жителей Дальнего Востока и обеспечивать развитие промышленности региона вкупе с некоторыми экспортными проектами.Точные проектные данные по понятным причинам ограничиваются уровнями служебного доступа, однако уже известно, что "Росатом" обязался построить и отбуксировать в район Сахалина четыре плавучих атомных электростанции совокупной мощностью 116 мегаватт. Они разместятся в северной части острова и будут обеспечивать энергией добычной кластер Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений, которые, в свою очередь, являются составной частью проекта "Сахалин-3".Но не только.Согласно планам развития до 2042 года, для обеспечения нормальной работы месторождений в год потребуется порядка 45 мегаватт — соответственно, уже на этапе разработки проекта его участники планировали направить излишки производства на покрытие бытовых, коммунальных, транспортных и производственных нужд населения самого восточного региона нашей страны.Еще раз подчеркнем, что проект этот равно социальный, направленный на кардинальное улучшение жизни островитян, и энергетический, обеспечивающий и местную газификацию, и экспортные поставки.Если говорить конкретнее, то плавучие атомные "горшки" требуются для обеспечения бесперебойной работы Киринского участка, где разведаны и эксплуатируются одноименное Киринское, а также Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское месторождения. Если взять в руки карту Сахалина, то мы увидим, что зона добычи простирается от города Оха до поселка Тымовское, а протяженность береговой линии составляет без малого триста километров. Чтобы не утомлять читателя ненужными и скучными цифрами, скажем лишь, что проектная мощность Киринского месторождения составляет 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год, а Южно-Киринское, когда оно выйдет на проектную мощность, будет выдавать вчетверо больше.Сахалинские проекты изначально отличаются высокой технологичностью, а местами даже уникальностью решений. Например, для того, чтобы наладить добычу на шельфе, впервые в истории российской промышленности был построен уникальный подводный добычной комплекс. Его особенность в том, что не требуется возведение привычных плавучих платформ, а все процессы происходят под водой. Поднятые углеводороды по подводным трубопроводам транспортируют к берегу. Далее газ уходит в газотранспортную систему Сахалин — Хабаровск — Владивосток, обеспечивающую нужды упомянутых городов, а конденсат по нефтепроводу перекачивается для переработки на предприятия компании "Сахалин Энерджи".Современные проекты по добыче топливных ресурсов, особенно в не самых благоприятных климатических условиях (Охотское море в районе Сахалина более полугода сковано льдами), требует прорву энергии, с которой на далеком острове достаточно туго. До недавнего времени потребности пытались закрывать углем, но местные электростанции уперлись в потолок производительности и не способны далее обеспечивать и промышленников, и население.И вот здесь в наш разговор, плавно покачиваясь на свинцовых холодных волнах, вплывает ПАТЭС "Академик Ломоносов" — еще один уникальный проект, настоящее техническое чудо, созданное уже специалистами "Росатома".Задумали первую в мире плавучую атомную электростанцию еще в 2007 году, но, поскольку до нас никто о чем-то подобном даже не мечтал, "Академик", чьим пламенным сердцем стал реактор КЛТ-40С, был сдан в эксплуатацию только весной 2020-го.Крайне примечательна хронология освещения хода строительства в западной прессе. В первой половине НИОКР вся западная и наша либеральная пресса как только не высмеивала эту идею, упирая на мнимую техническую и научную отсталость России. Но как только стало понятно, что АЭС быть, и особенно после начала мореходных испытаний, на Западе началась, наверное, не имеющая аналогов истерика. В бой были брошены легион карманных журналистов и всевозможные агенты влияния вроде Greenpeace* и WWF**, все они корчились в падучей, соревнуясь в придумывании жутких сказок, где самым безобидным эпитетом был "второй плавучий Чернобыль"."Ломоносов" же преспокойно был отбуксирован в Певек, где обосновался у специального причала и зажег новогоднюю елку на городской площади на радость детворе и взрослым, став не только первой плавучей, но и самой северной атомной электростанцией в мире. Происходящее в текущем 2023-м свидетельствует о том, что опыт применения ПАТЭС оказался удачным, надежность достаточной, а посему было принято решение вывести технологию из единичного разряда в промышленный, что не может не радовать.Наша страна очень большая, а потому далеко не везде можно протянуть газопровод или доставить уголь в товарных количествах. Атомные станции малой мощности (АСММ), без всякого преувеличения, могут совершить революцию, впервые досыта обеспечив дальние города и прииски безопасным теплом и электричеством. Будущее уже наступило, и случилось это в России. * Организация признана в РФ нежелательной.** Организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://realty.ria.ru/20231006/infrastruktura-1900884432.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
энергетика, дальний восток, аналитика
Энергетика, Дальний Восток, Аналитика
Многие наши сограждане очень увлечены подсчетом сферических денег в чужих карманах, особенно когда речь заходит о крупнейших энергетических игроках России. На самом же деле ведущие профильные компании прямо сейчас, в эту самую минуту незаметно совершают революцию, которую пару десятков лет назад ничем, кроме как фантастикой, никто и назвать бы не смог. По сообщениям профильных изданий, компания "Газпром" и корпорация "Росатом" согласовали строительство четырех плавучих атомных энергоблоков, которые будут работать в интересах жителей Дальнего Востока и обеспечивать развитие промышленности региона вкупе с некоторыми экспортными проектами.
Точные проектные данные по понятным причинам ограничиваются уровнями служебного доступа, однако уже известно, что "Росатом" обязался построить и отбуксировать в район Сахалина четыре плавучих атомных электростанции совокупной мощностью 116 мегаватт. Они разместятся в северной части острова и будут обеспечивать энергией добычной кластер Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений, которые, в свою очередь, являются составной частью проекта "Сахалин-3".
Согласно планам развития до 2042 года, для обеспечения нормальной работы месторождений в год потребуется порядка 45 мегаватт — соответственно, уже на этапе разработки проекта его участники планировали направить излишки производства на покрытие бытовых, коммунальных, транспортных и производственных нужд населения самого восточного региона нашей страны.
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Еще раз подчеркнем, что проект этот равно социальный, направленный на кардинальное улучшение жизни островитян, и энергетический, обеспечивающий и местную газификацию, и экспортные поставки.
Если говорить конкретнее, то плавучие атомные "горшки" требуются для обеспечения бесперебойной работы Киринского участка, где разведаны и эксплуатируются одноименное Киринское, а также Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское месторождения. Если взять в руки карту Сахалина, то мы увидим, что зона добычи простирается от города Оха
до поселка Тымовское, а протяженность береговой линии составляет без малого триста километров. Чтобы не утомлять читателя ненужными и скучными цифрами, скажем лишь, что проектная мощность Киринского месторождения составляет 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год, а Южно-Киринское, когда оно выйдет на проектную мощность, будет выдавать вчетверо больше.
Сахалинские проекты изначально отличаются высокой технологичностью, а местами даже уникальностью решений. Например, для того, чтобы наладить добычу на шельфе, впервые в истории российской промышленности был построен уникальный подводный добычной комплекс. Его особенность в том, что не требуется возведение привычных плавучих платформ, а все процессы происходят под водой. Поднятые углеводороды по подводным трубопроводам транспортируют к берегу. Далее газ уходит в газотранспортную систему Сахалин — Хабаровск
— Владивосток, обеспечивающую нужды упомянутых городов, а конденсат по нефтепроводу перекачивается для переработки на предприятия компании "Сахалин Энерджи".
Современные проекты по добыче топливных ресурсов, особенно в не самых благоприятных климатических условиях (Охотское море
в районе Сахалина более полугода сковано льдами), требует прорву энергии, с которой на далеком острове достаточно туго. До недавнего времени потребности пытались закрывать углем, но местные электростанции уперлись в потолок производительности и не способны далее обеспечивать и промышленников, и население.
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И вот здесь в наш разговор, плавно покачиваясь на свинцовых холодных волнах, вплывает ПАТЭС "Академик Ломоносов" — еще один уникальный проект, настоящее техническое чудо, созданное уже специалистами "Росатома".
Задумали первую в мире плавучую атомную электростанцию еще в 2007 году, но, поскольку до нас никто о чем-то подобном даже не мечтал, "Академик", чьим пламенным сердцем стал реактор КЛТ-40С, был сдан в эксплуатацию только весной 2020-го.
Крайне примечательна хронология освещения хода строительства в западной прессе. В первой половине НИОКР вся западная и наша либеральная пресса как только не высмеивала эту идею, упирая на мнимую техническую и научную отсталость России. Но как только стало понятно, что АЭС быть, и особенно после начала мореходных испытаний, на Западе началась, наверное, не имеющая аналогов истерика. В бой были брошены легион карманных журналистов и всевозможные агенты влияния вроде Greenpeace
* и WWF
**, все они корчились в падучей, соревнуясь в придумывании жутких сказок, где самым безобидным эпитетом был "второй плавучий Чернобыль
".
"Ломоносов" же преспокойно был отбуксирован в Певек
, где обосновался у специального причала и зажег новогоднюю елку на городской площади на радость детворе и взрослым, став не только первой плавучей, но и самой северной атомной электростанцией в мире. Происходящее в текущем 2023-м свидетельствует о том, что опыт применения ПАТЭС оказался удачным, надежность достаточной, а посему было принято решение вывести технологию из единичного разряда в промышленный, что не может не радовать.
Наша страна очень большая, а потому далеко не везде можно протянуть газопровод или доставить уголь в товарных количествах. Атомные станции малой мощности (АСММ), без всякого преувеличения, могут совершить революцию, впервые досыта обеспечив дальние города и прииски безопасным теплом и электричеством. Будущее уже наступило, и случилось это в России.
* Организация признана в РФ нежелательной.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента.