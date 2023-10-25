Рейтинг@Mail.ru
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:52 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/elets-1905114196.html
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце - РИА Новости, 25.10.2023
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце
В городе Ельце Липецкой области реконструируют Аргамаченский мост в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:52
2023-10-25T11:52
липецкая область
елец
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905113051_0:47:2560:1487_1920x0_80_0_0_8366b9d6bbf82e0ba1e2d33d65b5f61e.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В городе Ельце Липецкой области реконструируют Аргамаченский мост в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, реконструкция уже началась. Движение по мосту полностью перекрыто, подрядчик разбирает старые конструкции и подготавливает арматуру для монтажа новых. Стоимость работ составит более 330 миллионов рублей. Планируемая дата завершения - конец 2024 года. Артамонов отметил, что рабочие поменяют все опорные части, демонтируют и заново соберут мостовое полотно, расширив при этом тротуары. Также специалисты смонтируют ливневую канализацию с системой очистки, установят новую линию освещения, барьерное и перильное ограждение. "Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905113051_258:0:2303:1534_1920x0_80_0_0_703462b3015f6aac624471d5cea3918c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиМост по нацпроекту реконструируют в Ельце
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В городе Ельце Липецкой области реконструируют Аргамаченский мост в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, реконструкция уже началась. Движение по мосту полностью перекрыто, подрядчик разбирает старые конструкции и подготавливает арматуру для монтажа новых. Стоимость работ составит более 330 миллионов рублей. Планируемая дата завершения - конец 2024 года.
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
25 октября, 11:29
Артамонов отметил, что рабочие поменяют все опорные части, демонтируют и заново соберут мостовое полотно, расширив при этом тротуары. Также специалисты смонтируют ливневую канализацию с системой очистки, установят новую линию освещения, барьерное и перильное ограждение.
"Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала