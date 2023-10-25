https://ria.ru/20231025/elets-1905114196.html

Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце

Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце - РИА Новости, 25.10.2023

Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце

В городе Ельце Липецкой области реконструируют Аргамаченский мост в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:52

2023-10-25T11:52

2023-10-25T11:52

липецкая область

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В городе Ельце Липецкой области реконструируют Аргамаченский мост в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, реконструкция уже началась. Движение по мосту полностью перекрыто, подрядчик разбирает старые конструкции и подготавливает арматуру для монтажа новых. Стоимость работ составит более 330 миллионов рублей. Планируемая дата завершения - конец 2024 года. Артамонов отметил, что рабочие поменяют все опорные части, демонтируют и заново соберут мостовое полотно, расширив при этом тротуары. Также специалисты смонтируют ливневую канализацию с системой очистки, установят новую линию освещения, барьерное и перильное ограждение. "Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, игорь артамонов