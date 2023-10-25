https://ria.ru/20231025/eksport-1905221938.html
РЭЦ провел встречу успешных экспортеров со всех уголков РФ в Новосибирске
РЭЦ провел встречу успешных экспортеров со всех уголков РФ в Новосибирске - РИА Новости, 25.10.2023
РЭЦ провел встречу успешных экспортеров со всех уголков РФ в Новосибирске
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал встречу экспортеров практически из всех регионов России 25 октября в сердце Сибири на полях Всероссийской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:55
2023-10-25T17:55
2023-10-25T17:55
российский экспортный центр (рэц)
экономика
новосибирск
экспорт
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал встречу экспортеров практически из всех регионов России 25 октября в сердце Сибири на полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает центр."Российский экспортный центр планомерно работает над тем, чтобы создать сообщество успешных экспортеров, в том числе в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта и проведения всероссийского конкурса "Экспортер года", - говорится в сообщении.В ходе встречи в Новосибирске бизнес пообщался с представителями Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта."В современных непростых и быстро меняющихся условиях компании-экспортеры должны уметь находить новые "окна" возможностей и уметь оперативно и качественно перестраиваться, в том числе для работы на новых рынках. Данное мероприятие в значительной степени способствует этому, поскольку у всех коллег из разных регионов есть свой уникальный опыт. Поделившись им, можно не только взять что-то себе на вооружение, но и решить свои текущие задачи, на которые не было однозначного ответа", - пояснил представитель тюменской компании "МИДО" Владимир Долгушин."Для нас участие в конференции - это уникальная возможность обменяться опытом с единомышленниками-экспортерами со всей страны и получить актуальные знания от топовых экспертов. Мы познакомились с ключевыми принципами кросс-культурной коммуникации и возможностями искусственного интеллекта для продвижения экспорта. Также участвовали в мастер-классе на тему профайлинга в переговорном процессе. Новые знания помогут адаптировать бизнес под новые вызовы времени и вывести внешнеторговое направление нашей компании на новый уровень", - рассказала руководитель новосибирской компании-производителя бань-бочек, саун, купелей и мебели из сибирского кедра "КедрПром" Евгения Сорокина."Встреча оправдала все наши ожидания. Во-первых, это общение с представителями Российского экспортного центра и региональных центров других субъектов РФ о мерах поддержки. Во-вторых, нетворкинг с предпринимателями других регионов: обмен опытом с коллегами очень важен, было бы интересно узнать их успешные фишки в ведении бизнеса, услышать о каналах продвижения и рассказать о своих, конечно. Мы продолжаем работать на экспорт, несмотря на санкции", - пояснила директор вологодской компании "Сад радости" Ольга Ермаченко.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходит в Новосибирске с 23 октября. Это федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители группы Российского экспортного центра.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, новосибирск, экспорт, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Новосибирск, Экспорт, Россия
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал встречу экспортеров практически из всех регионов России 25 октября в сердце Сибири на полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает центр.
"Российский экспортный центр планомерно работает над тем, чтобы создать сообщество успешных экспортеров, в том числе в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта и проведения всероссийского конкурса "Экспортер года", - говорится в сообщении.
В ходе встречи в Новосибирске
бизнес пообщался с представителями Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта.
"В современных непростых и быстро меняющихся условиях компании-экспортеры должны уметь находить новые "окна" возможностей и уметь оперативно и качественно перестраиваться, в том числе для работы на новых рынках. Данное мероприятие в значительной степени способствует этому, поскольку у всех коллег из разных регионов есть свой уникальный опыт. Поделившись им, можно не только взять что-то себе на вооружение, но и решить свои текущие задачи, на которые не было однозначного ответа", - пояснил представитель тюменской компании "МИДО" Владимир Долгушин.
РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура
"Для нас участие в конференции - это уникальная возможность обменяться опытом с единомышленниками-экспортерами со всей страны и получить актуальные знания от топовых экспертов. Мы познакомились с ключевыми принципами кросс-культурной коммуникации и возможностями искусственного интеллекта для продвижения экспорта. Также участвовали в мастер-классе на тему профайлинга в переговорном процессе. Новые знания помогут адаптировать бизнес под новые вызовы времени и вывести внешнеторговое направление нашей компании на новый уровень", - рассказала руководитель новосибирской компании-производителя бань-бочек, саун, купелей и мебели из сибирского кедра "КедрПром" Евгения Сорокина.
"Встреча оправдала все наши ожидания. Во-первых, это общение с представителями Российского экспортного центра
и региональных центров других субъектов РФ о мерах поддержки. Во-вторых, нетворкинг с предпринимателями других регионов: обмен опытом с коллегами очень важен, было бы интересно узнать их успешные фишки в ведении бизнеса, услышать о каналах продвижения и рассказать о своих, конечно. Мы продолжаем работать на экспорт, несмотря на санкции", - пояснила директор вологодской компании "Сад радости" Ольга Ермаченко.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходит в Новосибирске с 23 октября. Это федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители группы Российского экспортного центра.