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Посол Египта заявил о безопасности курортов страны для россиян

Посол Египта заявил о безопасности курортов страны для россиян - РИА Новости, 25.10.2023

Посол Египта заявил о безопасности курортов страны для россиян

Курорты Египта безопасны для россиян, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта, власти арабской страны довольны уровнем туристического потока из... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:08

2023-10-25T13:08

2023-10-25T13:20

туризм

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Курорты Египта безопасны для россиян, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта, власти арабской страны довольны уровнем туристического потока из России, сообщил РИА Новости посол Египта в РФ Назих Нагари."Египет безопасен. Поток российских туристов в Египет находится на нормальном уровне, мы удовлетворены ситуацией. Мы говорим всем россиянам, что Египет безопасен и они могут как обычно отправляться в Египет с туристическими целями", - отметил посол. Кроме того, дипломат сообщил, что провел встречу с главой Росавиации 24 октября, на которой обсуждался вопрос полетов из России в Египет на фоне обострения палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, новости - туризм