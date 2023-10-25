Источник: Джонсон лидирует в борьбе за пост спикера палаты представителей
Кандидат в спикеры конгресса Джонсон набирает необходимую поддержку для победы
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Кандидат на должность спикера палаты представителей в конгрессе США Майк Джонсон набирает необходимую поддержку для избрания, заявил РИА Новости источник в американском парламенте.
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"Похоже, у него действительно есть поддержка, необходимая для победы", — сказал собеседник агентства.
Ранее республиканское большинство нижней палаты выдвинуло Джонсона очередным кандидатом в спикеры. Сам конгрессмен заявлял, что заручился поддержкой коллег по партии.
Голосование ожидается в среду. Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов.
Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.