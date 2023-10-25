https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905102583.html

Матвиенко рассказала о последствиях невыполнения США обязательств по ДВЗЯИ

Матвиенко рассказала о последствиях невыполнения США обязательств по ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023

Матвиенко рассказала о последствиях невыполнения США обязательств по ДВЗЯИ

Если США и дальше не будут предпринимать шаги по своим обязательствам в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то России не будет смысла в нем... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:57

2023-10-25T10:57

2023-10-25T11:06

россия

сша

в мире

валентина матвиенко

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Если США и дальше не будут предпринимать шаги по своим обязательствам в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то России не будет смысла в нем участвовать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если Соединенные Штаты и дальше не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств, то этот договор будет оставаться такой бутафорией и участвовать в этой имитации дальше, конечно, России нет смысла", - сказала она в ходе пленарного заседания палаты.Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html

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россия, сша, в мире, валентина матвиенко, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)