Матвиенко рассказала о последствиях невыполнения США обязательств по ДВЗЯИ
Матвиенко не видит смысла участвовать в ДВЗЯИ при невыполнении США обязательств
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Если США и дальше не будут предпринимать шаги по своим обязательствам в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то России не будет смысла в нем участвовать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Если Соединенные Штаты и дальше не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств, то этот договор будет оставаться такой бутафорией и участвовать в этой имитации дальше, конечно, России нет смысла", - сказала она в ходе пленарного заседания палаты.
Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.