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Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023
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00:08 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905054307.html
Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, говорится в повестке заседания. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:08
2023-10-25T00:08
владимир путин
россия
сша
нью-йорк (город)
дмитрий песков
совет европы
сергей рябков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, говорится в повестке заседания. Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости). Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Кроме того, сенаторы рассмотрят закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения. Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам поддержали данную инициативу и рекомендовали её к одобрению. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года. Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом Генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление Генерального секретаря ООН.
https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html
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владимир путин, россия, сша, нью-йорк (город), дмитрий песков, совет европы, сергей рябков, госдума рф, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, США, Нью-Йорк (город), Дмитрий Песков, Совет Европы, Сергей Рябков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, говорится в повестке заседания.
Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости).
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Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Кроме того, сенаторы рассмотрят закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения.
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Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам поддержали данную инициативу и рекомендовали её к одобрению.
На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.
Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом Генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление Генерального секретаря ООН.
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