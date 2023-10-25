https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905054307.html

Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023

Совфед рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, говорится в повестке заседания. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:08

2023-10-25T00:08

2023-10-25T00:08

владимир путин

россия

сша

нью-йорк (город)

дмитрий песков

совет европы

сергей рябков

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, говорится в повестке заседания. Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости). Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Кроме того, сенаторы рассмотрят закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения. Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам поддержали данную инициативу и рекомендовали её к одобрению. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года. Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом Генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление Генерального секретаря ООН.

https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

https://ria.ru/20231017/volodin-1903285720.html

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владимир путин, россия, сша, нью-йорк (город), дмитрий песков, совет европы, сергей рябков, госдума рф, совет федерации рф