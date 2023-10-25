https://ria.ru/20231025/dtp-1905266072.html
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу
По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T22:42
2023-10-25T22:42
2023-10-26T09:12
в мире
куско (город)
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905296245_0:485:1342:1240_1920x0_80_0_0_38c681b28b8751bf844fd2634de9ab96.png
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. "По меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения двух межпровинциальных автобусов... в регионе Куско", - говорится в сообщении радиостанции. По данным радиостанции, оба водителя погибли.
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904843187.html
куско (город)
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905296245_0:339:1342:1346_1920x0_80_0_0_d799e0068ecb8b30067704014389021f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куско (город), перу
В мире, Куско (город), Перу
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу
RPP: в Перу в ДТП с двумя автобусами погибли 4 человека, около ста пострадали