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СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу - РИА Новости, 26.10.2023
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22:42 25.10.2023 (обновлено: 09:12 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/dtp-1905266072.html
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу
По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T22:42
2023-10-26T09:12
в мире
куско (город)
перу
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. "По меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения двух межпровинциальных автобусов... в регионе Куско", - говорится в сообщении радиостанции. По данным радиостанции, оба водителя погибли.
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904843187.html
куско (город)
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в мире, куско (город), перу
В мире, Куско (город), Перу
СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу

RPP: в Перу в ДТП с двумя автобусами погибли 4 человека, около ста пострадали

© Фото : Gobierno Regional de CuscoМесто ДТП, где столкнулись два автобуса в Перу. 25 октября 2023
Место ДТП, где столкнулись два автобуса в Перу. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Gobierno Regional de Cusco
Место ДТП, где столкнулись два автобуса в Перу. 25 октября 2023
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP.
«
"По меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения двух межпровинциальных автобусов... в регионе Куско", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным радиостанции, оба водителя погибли.
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