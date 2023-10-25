https://ria.ru/20231025/dtp-1905266072.html

СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу

СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ рассказали о погибших и пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Перу

По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T22:42

2023-10-25T22:42

2023-10-26T09:12

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, около 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов в регионе Куско в Перу, сообщает радиостанция RPP. "По меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения двух межпровинциальных автобусов... в регионе Куско", - говорится в сообщении радиостанции. По данным радиостанции, оба водителя погибли.

https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904843187.html

куско (город)

перу

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в мире, куско (город), перу