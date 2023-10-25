https://ria.ru/20231025/dollar-1905072990.html

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей - РИА Новости, 25.10.2023

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей

Курс рубля продолжает укрепляться, доллар впервые с 12 сентября опустился ниже 93 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:11

2023-10-25T08:11

2023-10-25T11:13

экономика

московская биржа

россия

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться, доллар впервые с 12 сентября опустился ниже 93 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 8:02 мск снижается на 33 копейки, до 93,07 рубля, ранее в ходе торгов уже опускался до 92,96 рубля.Юань снизился на три копейки, до 12,71 рубля.Евро подешевел на 13 копеек, до 98,78 рубля.Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. В итоге доллар дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже отметки 100 рублей.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия, доллар