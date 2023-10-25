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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей - РИА Новости, 25.10.2023
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей
Курс рубля продолжает укрепляться, доллар впервые с 12 сентября опустился ниже 93 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:11
2023-10-25T08:11
2023-10-25T11:13
экономика
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россия
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться, доллар впервые с 12 сентября опустился ниже 93 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 8:02 мск снижается на 33 копейки, до 93,07 рубля, ранее в ходе торгов уже опускался до 92,96 рубля.Юань снизился на три копейки, до 12,71 рубля.Евро подешевел на 13 копеек, до 98,78 рубля.Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. В итоге доллар дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже отметки 100 рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, доллар
Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 93 рублей впервые с 12 сентября
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Курс рубля продолжает укрепляться, доллар впервые с 12 сентября опустился ниже 93 рублей, следует из данных Московской биржи
.
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 8:02 мск снижается на 33 копейки, до 93,07 рубля, ранее в ходе торгов уже опускался до 92,96 рубля.
Юань
снизился на три копейки, до 12,71 рубля.
Евро подешевел на 13 копеек, до 98,78 рубля.
Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.
В частности, ЦБ
повысил ключевую ставку до 13% годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. В итоге доллар дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже отметки 100 рублей.
Цены на нефть растут после падения днем ранее