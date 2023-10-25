https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров - РИА Новости, 25.10.2023
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров
Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:45
2023-10-25T05:45
2023-10-25T05:45
россия
общество
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44837/40/448374066_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96af07463d7b039184e5ab6fbfae0345.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "В этом году в пожароопасный сезон добровольные пожарные привлекались к тушению пожаров более 24 тысяч раз. На пожарах ими спасено 226 человек. Кроме того, добровольцами проведено около 1,2 миллиона профилактических мероприятий, таких как подворовые обходы и беседы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС России. Куренков также отметил вклад добровольцев в обеспечение пожарной безопасности летней оздоровительной кампании. Уточняется, что свыше 10 тысяч добровольных пожарных участвовали в профилактических мероприятиях в полутора тысячах детских лагерей и санаториев. Кроме того, за лето МЧС РФ совместно с добровольцами провели более 4,5 тысяч пожарно-тактических учений и занятий с детьми.
https://ria.ru/20231023/pozhar-1904643507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44837/40/448374066_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_fc184305cf2fd6ea6ea4555d7bc106df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Общество, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров
Куренков: за сезон с участием добровольцев потушено более 24 тысяч пожаров