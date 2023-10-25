https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров

В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров - РИА Новости, 25.10.2023

В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров

Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:45

2023-10-25T05:45

2023-10-25T05:45

россия

общество

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "В этом году в пожароопасный сезон добровольные пожарные привлекались к тушению пожаров более 24 тысяч раз. На пожарах ими спасено 226 человек. Кроме того, добровольцами проведено около 1,2 миллиона профилактических мероприятий, таких как подворовые обходы и беседы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС России. Куренков также отметил вклад добровольцев в обеспечение пожарной безопасности летней оздоровительной кампании. Уточняется, что свыше 10 тысяч добровольных пожарных участвовали в профилактических мероприятиях в полутора тысячах детских лагерей и санаториев. Кроме того, за лето МЧС РФ совместно с добровольцами провели более 4,5 тысяч пожарно-тактических учений и занятий с детьми.

https://ria.ru/20231023/pozhar-1904643507.html

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россия, общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)