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В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров - РИА Новости, 25.10.2023
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05:45 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров - РИА Новости, 25.10.2023
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров
Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:45
2023-10-25T05:45
россия
общество
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "В этом году в пожароопасный сезон добровольные пожарные привлекались к тушению пожаров более 24 тысяч раз. На пожарах ими спасено 226 человек. Кроме того, добровольцами проведено около 1,2 миллиона профилактических мероприятий, таких как подворовые обходы и беседы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС России. Куренков также отметил вклад добровольцев в обеспечение пожарной безопасности летней оздоровительной кампании. Уточняется, что свыше 10 тысяч добровольных пожарных участвовали в профилактических мероприятиях в полутора тысячах детских лагерей и санаториев. Кроме того, за лето МЧС РФ совместно с добровольцами провели более 4,5 тысяч пожарно-тактических учений и занятий с детьми.
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россия, общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Общество, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сезон с участием добровольцев потушили более 24 тысяч пожаров

Куренков: за сезон с участием добровольцев потушено более 24 тысяч пожаров

© РИА Новости / Геннадий Тарасков | Перейти в медиабанкУчастие добровольцев в тушении пожаров в лесной зоне
Участие добровольцев в тушении пожаров в лесной зоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Геннадий Тарасков
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Участие добровольцев в тушении пожаров в лесной зоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч возгораний за пожароопасный сезон в этом году потушили при участии добровольцев, спасены 226 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«
"В этом году в пожароопасный сезон добровольные пожарные привлекались к тушению пожаров более 24 тысяч раз. На пожарах ими спасено 226 человек. Кроме того, добровольцами проведено около 1,2 миллиона профилактических мероприятий, таких как подворовые обходы и беседы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС России.
Куренков также отметил вклад добровольцев в обеспечение пожарной безопасности летней оздоровительной кампании. Уточняется, что свыше 10 тысяч добровольных пожарных участвовали в профилактических мероприятиях в полутора тысячах детских лагерей и санаториев.
Кроме того, за лето МЧС РФ совместно с добровольцами провели более 4,5 тысяч пожарно-тактических учений и занятий с детьми.
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РоссияОбществоАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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