https://ria.ru/20231025/dnr-1905227076.html

Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти

Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти - РИА Новости, 25.10.2023

Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти

Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:17

2023-10-25T18:17

2023-10-25T18:17

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

донецкая народная республика

россия

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_687:471:3283:1931_1920x0_80_0_0_6802a44847821d1316d884169fbedfe0.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила полиция. Ей грозит до трех лет заключения. По данным полиции, расследование началось в июне из-за сообщения Лисковой в соцсети Х, где она выступала с критикой Зеленского. "Следователи закончили сокращенное предварительное разбирательство по делу и предоставили (результаты - ред.) прокурору… Тот подал в суд района Прага-4 ходатайство о наказании подозреваемой за преступление разжигания ненависти против группы лиц или ограничения их прав и свобод", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Согласно уголовному кодексу, за это правонарушение ей может грозить от полугода до трех лет тюремного заключения. Ранее Лискова руководила центром ДНР в Остраве на востоке Чехии, который был открыт в 2016 году. В МИД Чехии тогда не признали центр дипмиссией, так как не считали ДНР суверенным государством. Позднее он был закрыт по решению суда. В апреле 2023 года Лискова открыла НКО "Институт Охрана прав граждан", занимающийся помощью в отстаивании конституционных прав и свобод граждан Чехии.

https://ria.ru/20230901/chekhiya-1893680417.html

чехия

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, донецкая народная республика, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр