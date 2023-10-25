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Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти - РИА Новости, 25.10.2023
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:17
2023-10-25T18:17
2023-10-25T18:17
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила полиция. Ей грозит до трех лет заключения. По данным полиции, расследование началось в июне из-за сообщения Лисковой в соцсети Х, где она выступала с критикой Зеленского. "Следователи закончили сокращенное предварительное разбирательство по делу и предоставили (результаты - ред.) прокурору… Тот подал в суд района Прага-4 ходатайство о наказании подозреваемой за преступление разжигания ненависти против группы лиц или ограничения их прав и свобод", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Согласно уголовному кодексу, за это правонарушение ей может грозить от полугода до трех лет тюремного заключения. Ранее Лискова руководила центром ДНР в Остраве на востоке Чехии, который был открыт в 2016 году. В МИД Чехии тогда не признали центр дипмиссией, так как не считали ДНР суверенным государством. Позднее он был закрыт по решению суда. В апреле 2023 года Лискова открыла НКО "Институт Охрана прав граждан", занимающийся помощью в отстаивании конституционных прав и свобод граждан Чехии.
https://ria.ru/20230901/chekhiya-1893680417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти
Экс-руководителю центра ДНР в Чехии грозит тюремный срок за критику Зеленского