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Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти - РИА Новости, 25.10.2023
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18:17 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dnr-1905227076.html
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти - РИА Новости, 25.10.2023
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:17
2023-10-25T18:17
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в мире
чехия
донецкая народная республика
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила полиция. Ей грозит до трех лет заключения. По данным полиции, расследование началось в июне из-за сообщения Лисковой в соцсети Х, где она выступала с критикой Зеленского. "Следователи закончили сокращенное предварительное разбирательство по делу и предоставили (результаты - ред.) прокурору… Тот подал в суд района Прага-4 ходатайство о наказании подозреваемой за преступление разжигания ненависти против группы лиц или ограничения их прав и свобод", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Согласно уголовному кодексу, за это правонарушение ей может грозить от полугода до трех лет тюремного заключения. Ранее Лискова руководила центром ДНР в Остраве на востоке Чехии, который был открыт в 2016 году. В МИД Чехии тогда не признали центр дипмиссией, так как не считали ДНР суверенным государством. Позднее он был закрыт по решению суда. В апреле 2023 года Лискова открыла НКО "Институт Охрана прав граждан", занимающийся помощью в отстаивании конституционных прав и свобод граждан Чехии.
https://ria.ru/20230901/chekhiya-1893680417.html
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в мире, чехия, донецкая народная республика, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-руководителя центра ДНР в Чехии заподозрили в разжигании ненависти

Экс-руководителю центра ДНР в Чехии грозит тюремный срок за критику Зеленского

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль в Праге
Полицейский автомобиль в Праге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Полицейский автомобиль в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Экс-руководителя центра ДНР в Чехии Нелу Лискову подозревают в "разжигании ненависти" из-за сообщений в соцсетях с критикой Владимира Зеленского, сообщила полиция. Ей грозит до трех лет заключения.
По данным полиции, расследование началось в июне из-за сообщения Лисковой в соцсети Х, где она выступала с критикой Зеленского.
"Следователи закончили сокращенное предварительное разбирательство по делу и предоставили (результаты - ред.) прокурору… Тот подал в суд района Прага-4 ходатайство о наказании подозреваемой за преступление разжигания ненависти против группы лиц или ограничения их прав и свобод", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Согласно уголовному кодексу, за это правонарушение ей может грозить от полугода до трех лет тюремного заключения.
Ранее Лискова руководила центром ДНР в Остраве на востоке Чехии, который был открыт в 2016 году. В МИД Чехии тогда не признали центр дипмиссией, так как не считали ДНР суверенным государством. Позднее он был закрыт по решению суда. В апреле 2023 года Лискова открыла НКО "Институт Охрана прав граждан", занимающийся помощью в отстаивании конституционных прав и свобод граждан Чехии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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