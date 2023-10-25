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Сальдо назвал попытки украинских войск форсировать Днепр обреченными

Сальдо назвал попытки украинских войск форсировать Днепр обреченными - РИА Новости, 25.10.2023

Сальдо назвал попытки украинских войск форсировать Днепр обреченными

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T06:04

2023-10-25T06:04

2023-10-25T06:04

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет. "Некоторые медиа пишут, что украинские формирования накопили на правом берегу много живой силы, техники и переправочных средств якобы для форсирования Днепра. Посоветовал бы не выдавать свои домыслы за факты. Сколько и чего бы враг не накопил - наши военные готовы сорвать его планы. "Форсировать" они хотели еще в августе или даже еще раньше, но как-то все не задается", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, на данный момент отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но оттуда их выбивают российские войска. "В остальных населенных пунктах на левом берегу боевиков киевского режима нет. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует. Все тропинки находятся под нашим огневым контролем, дороги наши бойцы контролируют непосредственно", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html

херсонская область

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире