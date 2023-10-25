Сальдо назвал попытки украинских войск форсировать Днепр обреченными
Губернатор Херсонской области Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр обречены
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.
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"Некоторые медиа пишут, что украинские формирования накопили на правом берегу много живой силы, техники и переправочных средств якобы для форсирования Днепра. Посоветовал бы не выдавать свои домыслы за факты. Сколько и чего бы враг не накопил - наши военные готовы сорвать его планы. "Форсировать" они хотели еще в августе или даже еще раньше, но как-то все не задается", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, на данный момент отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но оттуда их выбивают российские войска.
"В остальных населенных пунктах на левом берегу боевиков киевского режима нет. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует. Все тропинки находятся под нашим огневым контролем, дороги наши бойцы контролируют непосредственно", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.