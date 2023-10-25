https://ria.ru/20231025/dnepr-1905054884.html

В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году

В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году - РИА Новости, 25.10.2023

В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году

Освобождение Днепропетровска является одной из самых тяжелых и героических страниц истории Великой Отечественной Войны – форсировав Днепр, Красная Армия в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:26

2023-10-25T00:26

2023-10-25T08:35

днепр (город)

днепропетровск

ла-манш

родион малиновский

российское военно-историческое общество (рвио)

ил-2

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Освобождение Днепропетровска является одной из самых тяжелых и героических страниц истории Великой Отечественной Войны – форсировав Днепр, Красная Армия в одиночку сделала то же, что и союзники по антигитлеровской коалиции, преодолевшие в 1944 году Ла-Манш, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 25 октября 1943 года, Красная Армия освободила город Днепропетровск – крупнейший промышленный центр Украинской ССР, находившийся под нацистской оккупацией с августа 1941 года. Освобождение города дало начало возвращению всей левобережной Украины. За форсирование Днепра 2438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. "Форсирование Днепра по количеству задействованных войск и трудности переправы можно сравнить с форсированием союзниками Ла-Манша в 1944 году. Переправляться на левый берег приходилось, в том числе, на том, что было под рукой – рыбацкие лодки, плоты, бочки, автомобильные покрышки", - сказал Мягков. Историк напомнил, что 15 октября 1943 года, накануне освобождения города Запорожье, противник подорвал Днепровскую гидроэлектростанцию. Таким образом гитлеровцы рассчитывали купировать дальнейшее наступление Красной Армии на Левобережье, в частности лишив ее возможности переправиться через реку по плотине ДнепроГЭС, которая была частично разрушена. Даже во время эвакуации из города, немцы задействовали так называемых "факельщиков" - солдат, поджигавших Днепропетровск при отступлении. Взятие плацдармовОсновную роль в освобождении Днепропетровска сыграл 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского, которому оказывал помощь 2-й Украинский (бывший Степной) фронт, действовавший севернее. Бои за город начались в конце сентября 1943 года. 27 сентября 1-я гвардейская армия под командованием генерала Василия Кузнецова освободила небольшую левобережную часть Днепропетровска, сразу же начались попытки захватить плацдармы на правом берегу. "Ставка Верховного Главнокомандования и лично Сталин приказали форсировать Днепр, используя все возможные средства для переправы, чтобы не дать противнику опомниться и соорудить крепкую оборону. Захватить небольшие плацдармы на правобережье Днепра нам удалось в районе села Аулы севернее Днепропетровска и южнее у села Войсковое, где течение реки было узким", - рассказал научный директор РВИО. Ещё два плацдарма были созданы в ночь с 18 на 19 октября в непосредственной близости к Днепропетровску в районах сёл Лоцманская Каменка и Диевка. Солдаты под руководством лейтенанта Георгия Евстафьева захватили немецкий штаб и удерживали диевский плацдарм до подхода основных сил Красной Армии. Историк отметил исключительную роль в обеспечении форсирования Днепра артиллерии и авиации: "Ветераны часто вспоминали то, как наши штурмовики Ил-2 на бреющем полёте (на предельно малой высоте – ред.) "утюжили" немецкие позиции, не давая им сбросить наших десантников в реку". Утром 25 октября начались бои в самом Днепропетровске - Красная Армия с плацдармов подошла к городу. Противник понял, что может быть окружен и обратился в бегство. К исходу дня город был освобожден – советских солдат встретили руины, разрушенные промышленные предприятия. Сама Днепропетровская операция продолжалась вплоть до декабря 1943 года – перед Красной Армией стояла задача разгромить две крупные группировки противника – Криворожскую и Никопольскую. В районе этих "металлургических бассейнов" Вермахту удалось серьезно укрепиться. Подвиг подпольщиковМягков подчеркнул подвиг бойцов подполья, действовавших в годы оккупации Днепропетровска. Благодаря их операциям по саботажу, осуществлявшимся с большим риском для жизни, немцам не удалось наладить производство военной продукции на захваченных мощностях. "Подполье в городе действовало очень активно: подрывали железнодорожные составы с боеприпасами и горючим. Отдельно стоит отметить, что благодаря стараниям наших подпольщиков ни один металлургический завод Днепропетровска в период оккупации не дал фашистам ни одного килограмма стали", - рассказал историк. ВСУ не смогут форсировать ДнепрПроводя параллели между Великой Отечественной и сегодняшней СВО Мягков выразил мнение, что ВСУ не удастся форсировать Днепр в Херсонской области, поскольку для этого у него нет двух критических "составляющих успеха" - превосходства в воздухе и, что является ещё более важным, мотивации. "Конечно малые катера украинских войск – это более совершенные плавсредства нежели покрышки и бочки, на которых переправлялись через Днепр красноармейцы, но тот район давно "пристрелен" ВС РФ и подобные попытки сразу пресекаются. Самое главное – у них нет того боевого духа, "порыва" наших предков: украинских солдат фактически гонят на убой, ставя им невыполнимые задачи", - подчеркнули в РВИО. Собеседник агентства отметил, что украинские солдаты не оставляют попыток форсировать Днепр несмотря на отсутствие боевого духа, лишь потому, что в случае отказа "их ждет расправа со стороны своих же". "Помимо проблем с боевым духом у ВСУ на фронте нет очевидного – превосходства в артиллерии и господства в воздухе, в то время как Красной Армии к моменту Днепропетровской операции удалось создать такое превосходство по отношению к немцам", - добавил Мягков.

https://ria.ru/20231009/oborona-1901379612.html

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

https://ria.ru/20230523/nato-1873719731.html

https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

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днепр (город), днепропетровск, ла-манш, родион малиновский, российское военно-историческое общество (рвио), ил-2