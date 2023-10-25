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В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году - РИА Новости, 25.10.2023
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00:26 25.10.2023 (обновлено: 08:35 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/dnepr-1905054884.html
В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году
В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году - РИА Новости, 25.10.2023
В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году
Освобождение Днепропетровска является одной из самых тяжелых и героических страниц истории Великой Отечественной Войны – форсировав Днепр, Красная Армия в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:26
2023-10-25T08:35
днепр (город)
днепропетровск
ла-манш
родион малиновский
российское военно-историческое общество (рвио)
ил-2
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Освобождение Днепропетровска является одной из самых тяжелых и героических страниц истории Великой Отечественной Войны – форсировав Днепр, Красная Армия в одиночку сделала то же, что и союзники по антигитлеровской коалиции, преодолевшие в 1944 году Ла-Манш, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 25 октября 1943 года, Красная Армия освободила город Днепропетровск – крупнейший промышленный центр Украинской ССР, находившийся под нацистской оккупацией с августа 1941 года. Освобождение города дало начало возвращению всей левобережной Украины. За форсирование Днепра 2438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. "Форсирование Днепра по количеству задействованных войск и трудности переправы можно сравнить с форсированием союзниками Ла-Манша в 1944 году. Переправляться на левый берег приходилось, в том числе, на том, что было под рукой – рыбацкие лодки, плоты, бочки, автомобильные покрышки", - сказал Мягков. Историк напомнил, что 15 октября 1943 года, накануне освобождения города Запорожье, противник подорвал Днепровскую гидроэлектростанцию. Таким образом гитлеровцы рассчитывали купировать дальнейшее наступление Красной Армии на Левобережье, в частности лишив ее возможности переправиться через реку по плотине ДнепроГЭС, которая была частично разрушена. Даже во время эвакуации из города, немцы задействовали так называемых "факельщиков" - солдат, поджигавших Днепропетровск при отступлении. Взятие плацдармовОсновную роль в освобождении Днепропетровска сыграл 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского, которому оказывал помощь 2-й Украинский (бывший Степной) фронт, действовавший севернее. Бои за город начались в конце сентября 1943 года. 27 сентября 1-я гвардейская армия под командованием генерала Василия Кузнецова освободила небольшую левобережную часть Днепропетровска, сразу же начались попытки захватить плацдармы на правом берегу. "Ставка Верховного Главнокомандования и лично Сталин приказали форсировать Днепр, используя все возможные средства для переправы, чтобы не дать противнику опомниться и соорудить крепкую оборону. Захватить небольшие плацдармы на правобережье Днепра нам удалось в районе села Аулы севернее Днепропетровска и южнее у села Войсковое, где течение реки было узким", - рассказал научный директор РВИО. Ещё два плацдарма были созданы в ночь с 18 на 19 октября в непосредственной близости к Днепропетровску в районах сёл Лоцманская Каменка и Диевка. Солдаты под руководством лейтенанта Георгия Евстафьева захватили немецкий штаб и удерживали диевский плацдарм до подхода основных сил Красной Армии. Историк отметил исключительную роль в обеспечении форсирования Днепра артиллерии и авиации: "Ветераны часто вспоминали то, как наши штурмовики Ил-2 на бреющем полёте (на предельно малой высоте – ред.) "утюжили" немецкие позиции, не давая им сбросить наших десантников в реку". Утром 25 октября начались бои в самом Днепропетровске - Красная Армия с плацдармов подошла к городу. Противник понял, что может быть окружен и обратился в бегство. К исходу дня город был освобожден – советских солдат встретили руины, разрушенные промышленные предприятия. Сама Днепропетровская операция продолжалась вплоть до декабря 1943 года – перед Красной Армией стояла задача разгромить две крупные группировки противника – Криворожскую и Никопольскую. В районе этих "металлургических бассейнов" Вермахту удалось серьезно укрепиться. Подвиг подпольщиковМягков подчеркнул подвиг бойцов подполья, действовавших в годы оккупации Днепропетровска. Благодаря их операциям по саботажу, осуществлявшимся с большим риском для жизни, немцам не удалось наладить производство военной продукции на захваченных мощностях. "Подполье в городе действовало очень активно: подрывали железнодорожные составы с боеприпасами и горючим. Отдельно стоит отметить, что благодаря стараниям наших подпольщиков ни один металлургический завод Днепропетровска в период оккупации не дал фашистам ни одного килограмма стали", - рассказал историк. ВСУ не смогут форсировать ДнепрПроводя параллели между Великой Отечественной и сегодняшней СВО Мягков выразил мнение, что ВСУ не удастся форсировать Днепр в Херсонской области, поскольку для этого у него нет двух критических "составляющих успеха" - превосходства в воздухе и, что является ещё более важным, мотивации. "Конечно малые катера украинских войск – это более совершенные плавсредства нежели покрышки и бочки, на которых переправлялись через Днепр красноармейцы, но тот район давно "пристрелен" ВС РФ и подобные попытки сразу пресекаются. Самое главное – у них нет того боевого духа, "порыва" наших предков: украинских солдат фактически гонят на убой, ставя им невыполнимые задачи", - подчеркнули в РВИО. Собеседник агентства отметил, что украинские солдаты не оставляют попыток форсировать Днепр несмотря на отсутствие боевого духа, лишь потому, что в случае отказа "их ждет расправа со стороны своих же". "Помимо проблем с боевым духом у ВСУ на фронте нет очевидного – превосходства в артиллерии и господства в воздухе, в то время как Красной Армии к моменту Днепропетровской операции удалось создать такое превосходство по отношению к немцам", - добавил Мягков.
https://ria.ru/20231009/oborona-1901379612.html
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днепр (город), днепропетровск, ла-манш, родион малиновский, российское военно-историческое общество (рвио), ил-2
Днепр (город), Днепропетровск, Ла-Манш, Родион Малиновский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Ил-2
В РВИО рассказали об освобождении Днепропетровска в 1943 году

РВИО: Красная Армия в одиночку сделала на Днепре то же, что союзники на Ла-Манше

© РИА Новости / Александр Грибовский | Перейти в медиабанкБитва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года.
Битва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года. - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Грибовский
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Битва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Освобождение Днепропетровска является одной из самых тяжелых и героических страниц истории Великой Отечественной Войны – форсировав Днепр, Красная Армия в одиночку сделала то же, что и союзники по антигитлеровской коалиции, преодолевшие в 1944 году Ла-Манш, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 25 октября 1943 года, Красная Армия освободила город Днепропетровск – крупнейший промышленный центр Украинской ССР, находившийся под нацистской оккупацией с августа 1941 года. Освобождение города дало начало возвращению всей левобережной Украины. За форсирование Днепра 2438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
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"Форсирование Днепра по количеству задействованных войск и трудности переправы можно сравнить с форсированием союзниками Ла-Манша в 1944 году. Переправляться на левый берег приходилось, в том числе, на том, что было под рукой – рыбацкие лодки, плоты, бочки, автомобильные покрышки", - сказал Мягков.
Историк напомнил, что 15 октября 1943 года, накануне освобождения города Запорожье, противник подорвал Днепровскую гидроэлектростанцию. Таким образом гитлеровцы рассчитывали купировать дальнейшее наступление Красной Армии на Левобережье, в частности лишив ее возможности переправиться через реку по плотине ДнепроГЭС, которая была частично разрушена.
Даже во время эвакуации из города, немцы задействовали так называемых "факельщиков" - солдат, поджигавших Днепропетровск при отступлении.

Взятие плацдармов

Основную роль в освобождении Днепропетровска сыграл 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского, которому оказывал помощь 2-й Украинский (бывший Степной) фронт, действовавший севернее.
Бои за город начались в конце сентября 1943 года. 27 сентября 1-я гвардейская армия под командованием генерала Василия Кузнецова освободила небольшую левобережную часть Днепропетровска, сразу же начались попытки захватить плацдармы на правом берегу.
"Ставка Верховного Главнокомандования и лично Сталин приказали форсировать Днепр, используя все возможные средства для переправы, чтобы не дать противнику опомниться и соорудить крепкую оборону. Захватить небольшие плацдармы на правобережье Днепра нам удалось в районе села Аулы севернее Днепропетровска и южнее у села Войсковое, где течение реки было узким", - рассказал научный директор РВИО.
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Ещё два плацдарма были созданы в ночь с 18 на 19 октября в непосредственной близости к Днепропетровску в районах сёл Лоцманская Каменка и Диевка. Солдаты под руководством лейтенанта Георгия Евстафьева захватили немецкий штаб и удерживали диевский плацдарм до подхода основных сил Красной Армии.
Историк отметил исключительную роль в обеспечении форсирования Днепра артиллерии и авиации: "Ветераны часто вспоминали то, как наши штурмовики Ил-2 на бреющем полёте (на предельно малой высоте – ред.) "утюжили" немецкие позиции, не давая им сбросить наших десантников в реку".
Утром 25 октября начались бои в самом Днепропетровске - Красная Армия с плацдармов подошла к городу. Противник понял, что может быть окружен и обратился в бегство. К исходу дня город был освобожден – советских солдат встретили руины, разрушенные промышленные предприятия.
Сама Днепропетровская операция продолжалась вплоть до декабря 1943 года – перед Красной Армией стояла задача разгромить две крупные группировки противника – Криворожскую и Никопольскую. В районе этих "металлургических бассейнов" Вермахту удалось серьезно укрепиться.

Подвиг подпольщиков

Мягков подчеркнул подвиг бойцов подполья, действовавших в годы оккупации Днепропетровска. Благодаря их операциям по саботажу, осуществлявшимся с большим риском для жизни, немцам не удалось наладить производство военной продукции на захваченных мощностях.
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"Подполье в городе действовало очень активно: подрывали железнодорожные составы с боеприпасами и горючим. Отдельно стоит отметить, что благодаря стараниям наших подпольщиков ни один металлургический завод Днепропетровска в период оккупации не дал фашистам ни одного килограмма стали", - рассказал историк.

ВСУ не смогут форсировать Днепр

Проводя параллели между Великой Отечественной и сегодняшней СВО Мягков выразил мнение, что ВСУ не удастся форсировать Днепр в Херсонской области, поскольку для этого у него нет двух критических "составляющих успеха" - превосходства в воздухе и, что является ещё более важным, мотивации.
"Конечно малые катера украинских войск – это более совершенные плавсредства нежели покрышки и бочки, на которых переправлялись через Днепр красноармейцы, но тот район давно "пристрелен" ВС РФ и подобные попытки сразу пресекаются. Самое главное – у них нет того боевого духа, "порыва" наших предков: украинских солдат фактически гонят на убой, ставя им невыполнимые задачи", - подчеркнули в РВИО.
Собеседник агентства отметил, что украинские солдаты не оставляют попыток форсировать Днепр несмотря на отсутствие боевого духа, лишь потому, что в случае отказа "их ждет расправа со стороны своих же".
"Помимо проблем с боевым духом у ВСУ на фронте нет очевидного – превосходства в артиллерии и господства в воздухе, в то время как Красной Армии к моменту Днепропетровской операции удалось создать такое превосходство по отношению к немцам", - добавил Мягков.
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Днепр (город)ДнепропетровскЛа-МаншРодион МалиновскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Ил-2
 
 
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