https://ria.ru/20231025/dirkham-1905152302.html

В России впервые обнаружили поддельный дирхам ОАЭ

В России впервые обнаружили поддельный дирхам ОАЭ - РИА Новости, 25.10.2023

В России впервые обнаружили поддельный дирхам ОАЭ

Поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые был обнаружен в России, следует из материалов Центробанка РФ. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:16

2023-10-25T14:16

2023-10-25T14:16

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые был обнаружен в России, следует из материалов Центробанка РФ. Фальшивая денежная единица ОАЭ была обнаружена в третьем квартале в одном экземпляре. Ранее, согласно статистике регулятора о поддельных деньгах, которая ведется в 2010 года, таких подделок в России не выявлялось. Всего в России за этот период поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 510, что на 31% больше, чем в третьем квартале прошлого года и почти на 46% больше, чем во втором квартале года текущего. Больше всего фальшивок было обнаружено в июле - 291, в августе их было найдено 110, в сентябре — 109. Среди выявленных фальшивок большинство составили поддельные доллары США, их нашлось 428 купюры. Поддельных бумажных евро было обнаружено 80. Кроме того, был обнаружена одна поддельная юаневая банкнота. При этом ранее в среду ЦБ также сообщил, что фальшивых рублей, напротив, за квартал было выявлено почти на треть меньше в годовом выражении.

https://ria.ru/20230906/dengi-1894593823.html

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россия, центральный банк рф (цб рф)