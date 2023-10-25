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В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота - РИА Новости, 25.10.2023
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22:07 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/devyatiklassnitsa-1905263119.html
В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота
В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота - РИА Новости, 25.10.2023
В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота
Девятиклассница в Сыктывкаре принесла в школу части тела кота, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:07
2023-10-25T22:07
происшествия
сыктывкар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Девятиклассница в Сыктывкаре принесла в школу части тела кота, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. "Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что девочка, ученица девятого класса, принесла в образовательное учреждение части тела кота. Учащаяся вместе с подругой стала демонстрировать останки животного школьникам, желая произвести впечатление и вызвать интерес", - сообщили в пресс-службе. В дежурную часть МВД обратился педагог школы. Как отметили в пресс-службе МВД, ранее девочки не состояли на учете и не были замечены в противоправном поведении. По данным Telegram-канала Mash, девочки принесли тело котенка в школьный туалет, где расчленили его и сделали из костей "украшения".
https://ria.ru/20231025/podrostok-1905144128.html
https://ria.ru/20230906/sobaka-1894587383.html
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происшествия, сыктывкар
Происшествия, Сыктывкар
В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота

В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота, идет проверка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции едет по дороге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Девятиклассница в Сыктывкаре принесла в школу части тела кота, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
«
"Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что девочка, ученица девятого класса, принесла в образовательное учреждение части тела кота. Учащаяся вместе с подругой стала демонстрировать останки животного школьникам, желая произвести впечатление и вызвать интерес", - сообщили в пресс-службе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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В дежурную часть МВД обратился педагог школы. Как отметили в пресс-службе МВД, ранее девочки не состояли на учете и не были замечены в противоправном поведении.
По данным Telegram-канала Mash, девочки принесли тело котенка в школьный туалет, где расчленили его и сделали из костей "украшения".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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