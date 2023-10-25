https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html

На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше

На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше - РИА Новости, 25.10.2023

На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше

Украине не стоит надеяться, что экс-глава Европейского совета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:51

2023-10-25T05:51

2023-10-25T17:43

в мире

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польша

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европейский совет

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине не стоит надеяться, что экс-глава Европейского совета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева, говорится в статье украинского издания LB.ua.По словам источников издания, близких к МИД и офису президента Украины, в Киеве восприняли "победу" "Гражданской коалиции" Туска и двух других оппозиционных партий" со "сдержанным оптимизмом", выразив надежду, что по ряду вопросов удастся уменьшить тот уровень напряженности, возникшей между странами в последнее время.Так, Украина питает надежды "закрыть" зерновой вопрос и проблему с транзитом, ограниченные Варшавой, так как правительство Туска, вероятно, не захочет портить отношения с Еврокомиссией. "Впрочем, это не значит, что Варшава оставит попытки защитить польского фермера и крестьянина", — говорится в статье.Кроме того, как утверждается, "поляки поняли", что через несколько лет Украина может присоединиться к Европейскому союзу, что будет уже "совсем другой историей": Киев может стать главным получателем фондов ЕС вместо Варшавы, и в последней понимают, чем это может грозить польским производителям.При этом та часть польского общества, которая критически относится к Украине, вряд ли резко изменит свое мнение, отмечает LB.ua. То же самое можно сказать и об исторических дискуссиях: маловероятно, что Туск поставит сложные вопросы истории двух стран в центр внимания, однако сами они не исчезнут из польского политического и научного дискурса.По итогу не стоит мечтать, что новый глава правительства Польши коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева. Как утверждается в статье, когда-то Туск "перезагружал" отношения Польши с Россией, а также вместе с Меркель пытался якобы "задабривать" Москву. "Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий", — резюмирует автор.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231024/tusk-1904900993.html

https://ria.ru/20231020/sud-1904065141.html

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в мире, украина, польша, дональд туск, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз