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На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше - РИА Новости, 25.10.2023
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05:51 25.10.2023 (обновлено: 17:43 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html
На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше
На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше - РИА Новости, 25.10.2023
На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше
Украине не стоит надеяться, что экс-глава Европейского совета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:51
2023-10-25T17:43
в мире
украина
польша
дональд туск
европейский совет
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине не стоит надеяться, что экс-глава Европейского совета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева, говорится в статье украинского издания LB.ua.По словам источников издания, близких к МИД и офису президента Украины, в Киеве восприняли "победу" "Гражданской коалиции" Туска и двух других оппозиционных партий" со "сдержанным оптимизмом", выразив надежду, что по ряду вопросов удастся уменьшить тот уровень напряженности, возникшей между странами в последнее время.Так, Украина питает надежды "закрыть" зерновой вопрос и проблему с транзитом, ограниченные Варшавой, так как правительство Туска, вероятно, не захочет портить отношения с Еврокомиссией. "Впрочем, это не значит, что Варшава оставит попытки защитить польского фермера и крестьянина", — говорится в статье.Кроме того, как утверждается, "поляки поняли", что через несколько лет Украина может присоединиться к Европейскому союзу, что будет уже "совсем другой историей": Киев может стать главным получателем фондов ЕС вместо Варшавы, и в последней понимают, чем это может грозить польским производителям.При этом та часть польского общества, которая критически относится к Украине, вряд ли резко изменит свое мнение, отмечает LB.ua. То же самое можно сказать и об исторических дискуссиях: маловероятно, что Туск поставит сложные вопросы истории двух стран в центр внимания, однако сами они не исчезнут из польского политического и научного дискурса.По итогу не стоит мечтать, что новый глава правительства Польши коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева. Как утверждается в статье, когда-то Туск "перезагружал" отношения Польши с Россией, а также вместе с Меркель пытался якобы "задабривать" Москву. "Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий", — резюмирует автор.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231024/tusk-1904900993.html
https://ria.ru/20231020/sud-1904065141.html
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в мире, украина, польша, дональд туск, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Европейский совет, Еврокомиссия, Евросоюз
На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше

LB: Украине не стоит питать иллюзий в отношении Дональда Туска

© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIГлава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск в штаб-квартире партии в Варшаве после объявления предварительных результатов парламентских выборов
Глава блока Гражданская коалиция Дональд Туск в штаб-квартире партии в Варшаве после объявления предварительных результатов парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
Глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск в штаб-квартире партии в Варшаве после объявления предварительных результатов парламентских выборов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украине не стоит надеяться, что экс-глава Европейского совета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева, говорится в статье украинского издания LB.ua.
По словам источников издания, близких к МИД и офису президента Украины, в Киеве восприняли "победу" "Гражданской коалиции" Туска и двух других оппозиционных партий" со "сдержанным оптимизмом", выразив надежду, что по ряду вопросов удастся уменьшить тот уровень напряженности, возникшей между странами в последнее время.
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Так, Украина питает надежды "закрыть" зерновой вопрос и проблему с транзитом, ограниченные Варшавой, так как правительство Туска, вероятно, не захочет портить отношения с Еврокомиссией. "Впрочем, это не значит, что Варшава оставит попытки защитить польского фермера и крестьянина", — говорится в статье.
Кроме того, как утверждается, "поляки поняли", что через несколько лет Украина может присоединиться к Европейскому союзу, что будет уже "совсем другой историей": Киев может стать главным получателем фондов ЕС вместо Варшавы, и в последней понимают, чем это может грозить польским производителям.
При этом та часть польского общества, которая критически относится к Украине, вряд ли резко изменит свое мнение, отмечает LB.ua. То же самое можно сказать и об исторических дискуссиях: маловероятно, что Туск поставит сложные вопросы истории двух стран в центр внимания, однако сами они не исчезнут из польского политического и научного дискурса.
По итогу не стоит мечтать, что новый глава правительства Польши коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева. Как утверждается в статье, когда-то Туск "перезагружал" отношения Польши с Россией, а также вместе с Меркель пытался якобы "задабривать" Москву. "Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий", — резюмирует автор.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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