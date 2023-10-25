https://ria.ru/20231025/chislo-1905069117.html

Россияне назвали свое любимое число

Россияне назвали свое любимое число - РИА Новости, 25.10.2023

Россияне назвали свое любимое число

Почти 40 процентов россиян назвали семерку любимым числом, на втором месте — цифра пять, на третьем — тройка, в топ-5 также вошли восьмерка и девятка,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:19

2023-10-25T07:19

2023-10-25T15:52

северо-кавказский федеральный округ

приволжский округ

ромир

общество

уральский

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Почти 40 процентов россиян назвали семерку любимым числом, на втором месте — цифра пять, на третьем — тройка, в топ-5 также вошли восьмерка и девятка, свидетельствует исследование холдинга "Ромир" и "Национальной лотереи", которое есть у РИА Новости. "Если вас попросят назвать любое число от одного до десяти, то какое вы выберете? Вероятнее всего, цифру семь. Именно ее 38 процентов россиян назвали любимой, следует из исследования "Ромир", проведенного совместно с брендом всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", — сообщают авторы исследования, которые отмечают, что эта цифра особенно популярна среди молодежи от 18 до 24 лет (40 процентов) и более зрелого поколения 45-59 лет (45 процентов).На втором месте по популярности находится цифра пять — ее выбрали 32 процента опрошенных, а на третьем — символично цифра три (23 процента). Кроме них, в пятерку любимых россиянами также попали цифры восемь и девять. При этом интересно, что женщины, согласно исследованию, чаще мужчин называли семь любимым числом — об этом сказали 43 процента опрошенных дам, а мужчины не смогли определиться, отдав равное количество голосов цифрам семь и пять — по 31 проценту. "Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других указывали любимым числом семь (48 процентов), а вот жители Уральского и Приволжского округов не согласны с общей статистикой, большинство назвали пять в качестве любимого числа (35 и 39 процентов соответственно)", — добавляют авторы. По их наблюдениям, чаще всего россияне используют только определенные цифры в паролях (25 процентов) и при выборе лотерейных билетов (22 процента), при этом 22 процента респондентов отметили, что любимыми числами стали те, которые созвучны с важными датами в их жизни: дни рождения, дата свадьбы и так далее. "Любимые числа россиян оказались очень символичными. Семерка у многих ассоциируется с удачей, как и тройка. Стоит хотя бы вспомнить сочетание этих цифр в "Пиковой даме". Да и вообще, это просто красивые цифры. Поэтому неудивительно, как наши соотечественники подсознательно делают свой цифровой выбор", — прокомментировала итоги исследования исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" Инна Караева. Исследование проводилось с 10 по 13 июля на базе "Единой панели данных "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel), в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

https://ria.ru/20231019/starost-1903787353.html

северо-кавказский федеральный округ

приволжский округ

уральский

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северо-кавказский федеральный округ, приволжский округ, ромир , общество, уральский