https://ria.ru/20231025/chempionat-1905233208.html

В Великом Новгороде будет ежегодно проходить чемпионат высоких технологий

В Великом Новгороде будет ежегодно проходить чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 25.10.2023

В Великом Новгороде будет ежегодно проходить чемпионат высоких технологий

Чемпионат высоких технологий будет ежегодно проходить в Великом Новгороде, необходимо определить специальности, по которым в 2024 году будут соревноваться... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:47

2023-10-25T18:47

2023-10-25T19:08

великий новгород

сергей кравцов

новгородская область

андрей никитин (политик)

технологии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Чемпионат высоких технологий будет ежегодно проходить в Великом Новгороде, необходимо определить специальности, по которым в 2024 году будут соревноваться студенты, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на церемонии награждения волонтеров и медиков, работавших на Чемпионате. Кравцов обратился к участникам церемонии, которая прошла в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в формате видео-конференц-связи. С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде проходил первый международный Чемпионат высоких технологий, который собрал более 150 участников из 32 субъектов России и пяти иностранных государств. Около 200 экспертов оценивали работу ребят, чтобы определить лучших в каждой из восьми компетенций. "Чемпионат высоких технологий прошел на достойном организационном уровне. Хотел бы вас всех за это поблагодарить. Мы приняли решение, что этот чемпионат будет проходить ежегодно в Великом Новгороде. Очень важно сопровождать победителей в их профессиональном пути, а новые компетенции, которые были представлены, необходимо внедрять в практику. Так как Чемпионат проводится по передовым технологиям, необходимо определить, какие в следующем году новые направления и специальности в сфере среднего профессионального образования будут представлены в Великом Новгороде. Мы должны идти на шаг впереди и определять зону ближайшего развития специальностей СПО", – отметил Кравцов. Большой вклад в организацию и проведение Чемпионата внесли волонтёры, на плечи которых легли задачи по встрече и регистрации гостей, координации и сопровождению конкурсантов и участников деловой программы, помощь в навигации на площадках соревнований, работа в качестве переводчиков и многое другое. Важную роль сыграли медицинские работники, обеспечивших безопасность здоровья для конкурсантов и участников деловой программы. Всего в работе Чемпионата высоких технологий было задействовано около 350 волонтёров из Новгородской области, Санкт-Петербурга и Пскова. Все они удостоены Благодарностей губернатора Новгородской области и Благодарственных писем Министерства просвещения РФ. "Огромное спасибо вам, уважаемые волонтеры, потому что впечатления каждого гостя о нашем городе зависело от ваших улыбок, от вашей доброжелательности. У нас действительно получилось стать на несколько дней международной столицей профессионального образования. Большая честь, что продолжать Чемпионат у нас в следующем году. Это крайне важно, потому что вся страна, все наши дружественные страны соберутся в Великом Новгороде", – подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая на церемонии награждения. Чемпионат высоких технологий проводится в рамках формирования всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству федерального проекта "Профессионалитет". В этом году конкурсанты из числа студентов системы среднего профессионального образования и учащихся старших классов школ боролись за победу в восьми компетенциях: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование" и "Изготовление индивидуальных имплантов". Победители и призеры получили возможность прохождения стажировок на ведущих профильных предприятиях страны, а также денежное вознаграждение.

https://ria.ru/20231018/nikitin-1903633627.html

https://ria.ru/20230925/narabotki-1898443951.html

великий новгород

новгородская область

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великий новгород, сергей кравцов, новгородская область, андрей никитин (политик), технологии