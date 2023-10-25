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Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии
Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии - РИА Новости, 25.10.2023
Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:29
2023-10-25T13:29
2023-10-25T13:29
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил на саммите "Крымская платформа" в Праге, что политикой ЕС и всех "демократических стран" должно быть восстановление территориальной целостности Украины в границы 1991 года, в том числе Крыма. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. "Так думает так называемый министр иностранных дел Чехии, и именно такое мнение он высказал на демоническом бандеровском шабаше, проходящем в его стране. Действительно, храбрые, но безмозглые люди. То есть, вы хотите справедливости по нацистским лекалам? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область", - написал Медведев в соцсети X. Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.
https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, дмитрий медведев, республика крым, ян липавский
В мире, Россия, Чехия, Дмитрий Медведев, Республика Крым, Ян Липавский
Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии
Медведев: если в Чехии хотят справедливости, пусть вернут Судеты Германии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил на саммите "Крымская платформа" в Праге
, что политикой ЕС и всех "демократических стран" должно быть восстановление территориальной целостности Украины
в границы 1991 года, в том числе Крыма. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе
.
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"Так думает так называемый министр иностранных дел Чехии, и именно такое мнение он высказал на демоническом бандеровском шабаше, проходящем в его стране. Действительно, храбрые, но безмозглые люди. То есть, вы хотите справедливости по нацистским лекалам? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область", - написал Медведев в соцсети X.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров
назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.
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