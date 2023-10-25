https://ria.ru/20231025/chekhiya-1905138844.html

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии - РИА Новости, 25.10.2023

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:29

2023-10-25T13:29

2023-10-25T13:29

в мире

россия

чехия

дмитрий медведев

республика крым

ян липавский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил на саммите "Крымская платформа" в Праге, что политикой ЕС и всех "демократических стран" должно быть восстановление территориальной целостности Украины в границы 1991 года, в том числе Крыма. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. "Так думает так называемый министр иностранных дел Чехии, и именно такое мнение он высказал на демоническом бандеровском шабаше, проходящем в его стране. Действительно, храбрые, но безмозглые люди. То есть, вы хотите справедливости по нацистским лекалам? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область", - написал Медведев в соцсети X. Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.

https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

россия

чехия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чехия, дмитрий медведев, республика крым, ян липавский